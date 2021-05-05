Через кілька днів уламки китайської ракети впадуть на Землю. Але точно не на Україну.

Китайська важка ракета-носій "Long March 5B" (чи китайською "ChangZheng-5b"), що прогнозовано вийшла з-під контролю після запуску, в найближчі вихідні впаде на Землю в ще невідомому районі, повідомив представник Пентагону Майк Говард.

Точне місце падіння може бути визначено лише за кілька годин до цього, бо навіть невеликі зміни параметрів (маса і параметри незгорілого уламка, стан атмосфери Землі і навіть сонячна активність) змінюють її траєкторію. З тих же причин невідомий і точний час падіння: наразі діапазон визначається ±24 години від 04:07 UTC 9 травня (тобто в неділю о шостій ранку за нашим часом).

Пентагон уважно відстежує траєкторію польоту ракети: зона можливого падіння покриває територію Сполучених Штатів. Україна же в зону ризику не входить – уламки впадуть в смузі 41,5° на північ і південь від екватора, а найпівденніша точка нашої країни – мис Сарич в Севастополі – розташована на 44°23′11″ пн. ш.

Особливої напруги додає той факт, що попередній, перший запуск цієї модифікації (5b) найбільшої китайської ракети "ChangZheng" ("Великий марш") майже рік тому закінчився тим, що її уламок впав акурат на сільський будинок місцевого сировара в Кот-д'Івуарі.

У вересні минулого року уламок ракети "ChangZheng-4B", яка успішно вивела на орбіту супутник дистанційного зондування Землі "Гаофень-11", мало не стер з лиця землі село Лілун в китайському повіті Лонань, вибухнувши за найближчим пагорбом.

Очікували, що китайські інженери допрацюють ступінь "ChangZheng-5b", щоб контролювати її сходження з орбіти, бо до китайських запусків важких ракет вже тридцять років нічого важчого за 10 тонн неконтрольовано з орбіти не сходило. А тут падає ступінь вагою майже 20 тонн (заввишки 33 метри і діаметром 5 метрів).

Важка ракета-носій, запущена 29 квітня, вивела на низьку навколоземну орбіту базовий модуль майбутньої китайської орбітальної станції "Tianhe" з центром управління, житловим відсіком і шлюзом. Всього ж для завершення її будівництва буде потрібно 11 запусків і трохи більше як рік. Тобто фактично щомісяця світ буде з тривогою спостерігати за падінням уламків чергової ракети.