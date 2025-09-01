Cаміт ШОС ухвалив підсумкову декларацію без згадки про російсько-українську війну.

Країни-учасниці Шанхайської організації співпраці закликали реформувати ООН.

 

 

У декларації, ухваленій у понеділок, першого вересня, за підсумками саміту глав держав-учасниць Шанхайської організації співпраці (ШОС) у китайському місті Тяньцзін, держави ШОС заявили про намір зміцнювати співпрацю, у тому числі у військовій, енергетичній та транспортній сферах, а також спільно працювати над безпекою систем штучного інтелекту. Про це повідомила телерадіокомнапія Deutsche Welle. Крім того, учасники зустрічі закликали адаптувати Організацію Об'єднаних Націй «до сучасних політичних та економічних реалій шляхом проведення вивіреної реформи з метою забезпечення представленості розвиткових країн в органах управління ООН».

 

У документі також висловлені «глибоке занепокоєння» країн ШОС ескалацією палестино-ізраїльського конфлікту, що триває, і «рішуче засудження» дій, що «призвели до численних жертв серед мирного населення і катастрофічної гуманітарної ситуації в Секторі Ґаза». Крім того, у тексті декларації міститься засудження ударів Ізраїлю та Сполучених Штатів по території Ірану з метою нейтралізації іранської ядерної програми.

 

У документі йдеться, що «принципи взаємної поваги до суверенітету, незалежності, територіальної цілісності держав, рівноправності, взаємної вигоди, невтручання у внутрішні справи, незастосування сили або погрози її застосування є основою сталого розвитку міжнародних відносин». Тим часом, війна в Україні в ньому не згадується.

 

Міністерство закордонних справ України назвало цю обставину «промовистою». «Дивує, що найбільша з часів Другої світової загарбницька війна в Європі не знайшла жодного відображення в такому важливому, фундаментальному документі, тоді як у ньому згадано низку інших воєн, терактів та подій у світі», – йдеться у коментарі українського Міністерства закордонних справ, опублікованому на його офіційному сайті.

01.09.2025

