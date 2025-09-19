Трамп заблокував військову допомогу Тайваню на суму 400 мільйонів доларів.

За твердженням The Washington Post, президент США зробив це заради угоди з Китаєм.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився схвалити пакет військової допомоги Тайваню на суму понад 400 мільйонів доларів. Про це пише газета The Washington Post. За даними джерел видання, це рішення пов'язане зі спробою Вашінґтона домогтися масштабної торгівельної угоди з Китаєм. Пакет допомоги Тайваню включав в себе сучасні дрони і високоточні боєприпаси.

 

Експерти, які коментували для видання це рішення Трампа, зазначили, що воно знаменує собою поворот на 180 градусів у політиці США щодо самоврядного острова. Вони попереджають, що відмова Вашінґтона надати Тайбею військову допомогу може послабити обороноздатність Тайваню в момент, коли Китай, який вважає його своєю бунтівною провінцією, активно нарощує військові сили навколо острова. За даними американської розвідки, голова КНР Сі Цзіньпін поставив завдання підготувати армію до можливого захоплення Тайваню до 2027 року.

 

Газета зазначає, що за останні місяці адміністрація Трампа пішла на низку поступок Пекіну, зокрема, послабила експортні обмеження на напівпровідники і відмовилася від виконання заборони на TikTok. Ці кроки викликали занепокоєння у республіканців, які вважають, що Вашінґтон знижує рівень підтримки Тайваню.

 

Представник Білого дому на умовах анонімності повідомив виданню, що рішення щодо пакету допомоги Тайваню ще остаточно не ухвалене.

 

Нагадаємо, що адміністрація Джо Байдена схвалила кілька пакетів військової допомоги Тайваню за рахунок президентських повноважень. Тим часом, як Трамп наполягає, що острів повинен сам оплачувати закупівлю зброї. На його думку, Тайвань, що володіє потужною економікою, може діяти за прикладом Ізраїлю та європейських країн.

