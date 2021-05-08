Wizz Air відкриває 4 нові авіамаршрути зі Львова.

У червні стануть доступними авіаперельоти зі Львова до чотирьох європейських міст: Меммінгена (Німеччина), Неаполя (Італія), Варшави та Познані (Польща). Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відкриття нових напрямків, повідомила пресслужба компанії.

Фото www.gazetaukrainska.com

Зокрема, 11 червня Wizz Air вийде на лінію Львів – Варшава, 12 червня – на лінію Львів – Неаполь, 13 червня – на маршрути Львів – Познань і Львів – Меммінген.



З оголошених чотирьох маршрутів три є новими для Wizz Air. Польоти зі Львова до Меммінгена лоукостер виконував кілька років тому. Три напрямки лоукостер буде обслуговувати двічі на тиждень, а маршрут Львів – Варшава виконуватиметься тричі на тиждень.



Так, рейси до Меммінгена здійснюватимуться у четвер та неділю. За напрямком до Неаполя літаки курсуватимуть у вівторок та суботу. Щодо польських напрямків, рейси до Варшави здійснюватимуть у понеділок, середу та п’ятницю, до Познані – щочетверга та щонеділі.

Фото www.facebook.com/lvivinternationalairport



Залежно від маршруту, мінімальна заявлена ціна авіаквитків стартує від 15-25 євро.



Нагадаємо, авіакомпанія Lufthansa в квітні 2021 року почала виконувати рейси за маршрутом Франкфурт – Львів – Франкфурт.