Вбивство при самозахисті: 80-ма бригада стала на захист ветерана, який захищав дім.

 

Командування 80-ї окремої десантно-штурмової бригади висловило підтримку колишньому військовослужбовцю Андрію Пекельному, якого підозрюють в умисному вбивстві. На Великдень 2 травня після дискотеки від завдав смертельного поранення ножем одному з нападників на свій будинок. 24-річного Пекельного звинувачують у вбивстві. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

 

 

“У 2018-2019 роках Андрій Пекельний у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади виконував завдання в районі проведення ООС. Командир підрозділу, в якому проходив службу Андрій, а також співслужбовці характеризують його, як виконавчого, відповідального, грамотного та дисциплінованого військовослужбовця, який був прикладом для своїх побратимів, не мав шкідливих звичок, всі поставлені завдання виконував вчасно та якісно, жодних зауважень під час служби до нього не було, в колективі користувався авторитетом та повагою”, – йдеться у заяві командування 80-ї бригади.

 

2 травня Андрій Пекельний смертельно поранив одного з чоловіків, які напали на його будинок у селі Глищава на Тернопіллі. Вони погналися за Андрієм під час конфлікту, що виник на сільській дискотеці. 23-річного Володимира Воробця вже поховали.

 

Пекельний розповів в інтерв'ю "24 каналу": "На дискотеці мене штовхнув хлопець із сусіднього села Іванівка. На це я йому зробив зауваження – сказав, що тут також люди стоять, і щоб він дивився, куди йде. На що він накинувся на мене з кулаками. Ми пошарпалися, і я почав кричати, щоб його забрали від мене, що він неадекватний, нетверезий. Але цього ніхто не зробив, і тоді я почав втікати, щоб уникнути подальшого конфлікту з ним", – розповів Андрій.

 

Далі він сховався в хаті і зачинив двері на замок. Молодики забігли на подвір’я, били по вікнах, зірвали дверну клямку. У будинку, окрім Андрія, перебувала ще й мати. Він вирішив вийти до нападників, аби їх прогнати. А щоб налякати чужу компанію, прихопив ножа.

 

"Я вийшов, демонстративно показав їм ніж. Я думав, що це їх спинить, налякає і вони просто втечуть, бо адекватні люди, навіть п’яні, якщо бачать ніж, то мають втікати. Це мало їх спонукати покинути моє подвір’я, але Володимир знову накинувся на мене з кулаками, коли я вже був з ножем. Я у відповідь вдарив його ножем. Мені дуже шкода, що так сталося, мені шкода, бо, звичайно, померла людина", – сказав Андрій Пекельний.

 

 

5 травня відділ комунікації Тернопільської поліції повідомив: у Глещавій 24-річний ветеран, захищаючи себе та матір, смертельно травмував одного із шести нападників.

 

При тім поліція поінформувала, що учаснику конфлікту інкримінують умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

 

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що він не згоден із кваліфікацією події слідством і став на захист ветерана.  

 

“Вважаю передчасним та необґрунтованим пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО. Він був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли п’ятеро нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень. Життя людини безцінне, і ніхто не має права зазіхати нього”, – заявив Аваков.

 

Міністр розпорядився, щоб слідство передали у головне слідче управління Нацполіції до Києва. Аваков пообіцяв, що слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання, і запевнив, що слідство буде "повним, неупередженим та об’єктивним”.

 

08.05.2021

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