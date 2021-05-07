Лукашенко заявив, що Білорусь створила власну вакцину від коронавірусу.

Утім білоруський лідер зазначив, що не планує її найближчим часом запускати у виробництво.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив у п’ятницю, сьомого травня, що у країні розробили власну вакцину від COVID-19. Про це повідомило державне білоруське інформаційне агентство БелТА.

«У пробірці ми вчора отримали свою вакцину – білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі називають, "живу" вакцину», – запевнив він.

При цьому Лукашенко зазначив, що в Білорусі не поспішатимуть з власної вакциною, оскільки «хвороба може змінитися і штам буде зовсім іншим». За його словами, немає гарантій, що наявні сьогодні вакцини будуть помічними від нових штамів коронавірусу.

«У нас сьогодні є вакцини, які працюють. За російськими технологіями, китайські купили. А завтра ми свою вакцину, яка вже в пробірці, пристосуємо до того штаму, який ми будемо мати. Хто його знає, як життя складеться», – пояснив свою логіку Лукашенко.

Розпорядження про створення вакцини від коронавірусу в Білорусі Лукашенко підписав щойно першого квітня. Згідно з документом, розробку вакцини покладено на Міністерство охорони здоров’я та Національну академію наук Білорусі.

Наприкінці березня на підприємстві «Белмедпрепарати» почався промисловий випуск російської вакцини від коронавірусу «Спутник V». Обсяг випуску, згідно з планами, має досягти 500 мільйонів доз на місяць.