Лукашенко заявив, що Білорусь створила власну вакцину від коронавірусу.

Утім білоруський лідер зазначив, що не планує її найближчим часом запускати у виробництво.

 

 

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив у п’ятницю, сьомого травня, що у країні розробили власну вакцину від COVID-19. Про це повідомило державне білоруське інформаційне агентство БелТА.

 

«У пробірці ми вчора отримали свою вакцину – білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі називають, "живу" вакцину», – запевнив він.

 

При цьому Лукашенко зазначив, що в Білорусі не поспішатимуть з власної вакциною, оскільки «хвороба може змінитися і штам буде зовсім іншим». За його словами, немає гарантій, що наявні сьогодні вакцини будуть помічними від нових штамів коронавірусу.

 

«У нас сьогодні є вакцини, які працюють. За російськими технологіями, китайські купили. А завтра ми свою вакцину, яка вже в пробірці, пристосуємо до того штаму, який ми будемо мати. Хто його знає, як життя складеться», – пояснив свою логіку Лукашенко.

 

Розпорядження про створення вакцини від коронавірусу в Білорусі Лукашенко підписав щойно першого квітня. Згідно з документом, розробку вакцини покладено на Міністерство охорони здоров’я та Національну академію наук Білорусі.

 

Наприкінці березня на підприємстві «Белмедпрепарати» почався промисловий випуск російської вакцини від коронавірусу «Спутник V». Обсяг випуску, згідно з планами, має досягти 500 мільйонів доз на місяць.

07.05.2021

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