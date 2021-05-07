На Львівщині ремонтують чотири мости.

 

На Львівщині капітально ремонтують одразу три мостові переходи на автомобільній дорозі Т-14-20 Яворів – Грушів, яку відновлють у межах програми «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до українсько-польського кордону», повідомила Служба автомобільних доріг Львівщини.

 

Фото www.facebook.com/LV.UKRAVTODOR

 

За інформацією САД Львівщини, найбільший міст поблизу села Нагачів почали ремонтувати ще торік. На сьогодні відремонтована одна частина споруди і вже приступили до ремонту іншої. Наразі будівельники змонтували опори моста і працюють над влаштуванням сполучення насипу з мостом. Найближчим часом тут розпочнуть облаштування прогонової будови. Два інші старі мостові переходи демонтували і збудували поблизу тимчасові переправи. На мостах облаштували буроналивні та залізобетонні сваї.

 

Фото www.facebook.com/LV.UKRAVTODOR

 

Ремонтно-будівельні роботи виконує компанія «DROG-BUD Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia», яка улітку 2020 року отримала підряд на капітальний ремонт дороги Т-14-20 Яворів – Грушів, протяжністю 19,5 км, за кошти польського кредиту. До кінця 2020 року підрядник відремонтував 18,5 км нижнього шару дороги та уклав 9 км верхнього шару дороги. Завершити ремонт у повному обсязі мають цьогоріч, збудувавши мости та необхідну дорожню інфраструктуру. Загальна вартість ремонту – 6,8 мільйона євро. Оновлена дорога відповідатиме параметрам IV категорії.

 

У 2021 році у межах програми «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до українсько-польського кордону» ця ж компанія за 2 мільйони євро ремонтуватиме дорогу Т-14-01 КПП «Смільниця» – Старий Самбір; за 19,5 мільйона євро дорогу Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий; за 21,5 мільйона євро – дорогу Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська.

 

За даними видання «Наші гроші», Діяльність польського «Дрог-Буду» і його українського дочірнього підприємства сконцентровано у Львівській області. У Польші «Дрог-Буд» працює на ринку дорожніх робіт з 1998 року, українське представництво у Львові відкрило в 2016 році, коли «Укравтодор» очолив поляк Славомір Новак. «DROG-BUD Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia», згідно польського державного судового реєстру (KRS), очолює поляк Здзіслав Ян Новак.

 

Серед засновників українського ТОВ «Дрог-Буд Україна», окрім польської компанії (частка якої сягає 75%), були львів’яни Олександра Яцик та Валерій П’ятак, який є директором представництва. Зараз власниками ТОВ «Дрог-Буд Україна» виступають поляки Здзіслав Ян Новак та Марія Барбара Кендзьор.

 

Керівник САД  Львівщини Олег Береза. Фото https://galinfo.com.ua

 

Найближчим часом на Львівщині також розпочнеться ремонт моста на дорозі Т-14-24 Сколе – Славське. Оновлення проводитимуть в рамках проєкту «Мале Карпатське коло», що передбачає розбудову дорожньо-транспортної інфраструктури для збільшення туристичної привабливості гірських районів Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття.

 

Служба автомобільних доріг у Львівській області уклала угоду на капітальний ремонт мосту за 13,5 мільйона гривень із ТОВ «РБП Транс-мост».

 

За технічним завданням, підрядник проведе демонтажні роботи, підсилить поточні опори, відремонтує мостове полотно, а також облаштує тротуари та під’їзди до мостів.

 

Фото www.facebook.com/ganushchyn1

 

У межах проєкту «Карпатське коло» загалом у Львівській області мають відремонтувати 75,5 км доріг та 37 мостів. За оцінкою керівника САД Олега Берези, це коштуватиме 2,7 мільярда гривень. Цьогоріч планують відремонтувати 25 км та 19 мостів, а коштуватиме це 1,2 мільярда гривень.

 

За даними аналітичної ситсеми YouControl, ТОВ «РБП Транс-мост» зареєстровано у селі Ратнів Волинської області, а його власником є Володимир Рицай.

 

Нагадаємо, 3 травня на дорозі Львів- Луцьк у с. Гайок на Львівщині обвалився дорожній міст. Його оперативно розібрали для подальшого ремонту. Служба автомобільних доріг запровадила схеми об’їзду для легкового та вантажного транспорту.

07.05.2021

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