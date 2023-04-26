Тимчасовий міст через Солоницю відновить пряме сполучення Львів-Трускавець-Східниця.

 

У Львівській області поблизу села Раневичі змонтували металеву переправу типу acrow/bailey (дорога Т-14-02 Східниця–Пісочна). Тимчасовий міст дозволить відновити рух вантажного і легкового транспорту через річку Солониця в об’їзд міста Дрогобич і суттєво скоротить час на дорогу зі Львова до Трускавця та Східниці. Про це повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

 

 

На початку 2023 року обвалилася одна з балок старого мосту через річку Солониця. Збудована ще у 1964 році споруда була аварійною. Аби уникнути повного обвалу мосту, рух ділянкою дороги Т-14-02 між Дрогобичем та Трускавцем перекрили. Увесь транспортний потік нині прямує через місто Дрогобич. Об’їзний шлях – це додаткові 7–8 кілометрів.

 

 

«Щоб якомога швидше відновити пряме сполучення, біля аварійної споруди встановили одну з легкозбірних тимчасових переправ, переданих адміністрацією державних матеріальних резервів Чеської Республіки», – йдеться у повідомленні Державного агентства.

 

Там додають, що переправа acrow/bailey придатна для пересування вантажівок, її можна буде демонтувати і повторно використати після капітального ремонту основного мосту через річку Солониця. Щоби змонтувати металевий 27-метровий міст поруч з аварійним, знадобилося кілька днів.

 

Відкрити проїзд там планують вже у травні. Рух переправою відбуватиметься у реверсному режимі. З обидвох боків тимчасового мосту заплановано встановити світлофори.

 

На Львівщині також відновили ремонтно-будівельні роботи на мостовому переході через річку Західний Буг поблизу села Гайок на автомобільній дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк.

 

«Споруда зведена ще у 1960 році. Відтоді робіт з реконструкції та капітального ремонту не проводили. Унаслідок зношення відповідних конструкцій у 2021 році переправа обвалилася. Ми одразу приступили до будівництва нового мосту, і торік планували відкрити рух транспорту по новобудові, однак війна суттєво вплинула на наші плани», – розповів керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

 

Наразі влаштовують сполучення з новим мостом, після чого мають розпочати роботи з забезпечення гідроізоляції та водовідведення. Надалі прокладуть покриття на проїзній частині мосту та на тротуарах. Крім цього, проєкт передбачає роботи з влаштування підходів до переправи з конструктивних шарів асфальтобетонного покриття з попереднім укріпленням основи.

 

 

Новозбудований міст має відповідати європейським нормам та стандартам. Довжина його сягатиме 141,5 м, ширина проїзної частини – 9,5 м. Планують, що цього року автомобілі зможуть рухатися новозбудованою спорудою. 

 

26.04.2023

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