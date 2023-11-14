На об'їзній дорозі Львова збудують міст.

На Львівщині оголосили тендер на реконструкцію шляхопроводу через залізницю на дорозі, що веде до Краковця, на 466 млн грн, який передбачає будівництво нового мосту. Це коригування проєкту реконструкції мосту між Рясним та Зимною Водою, яку почали ще до війни.

"Відкоригованим робочим проєктом передбачається будівництво нового шляхопроводу на км 4+014 автомобільної дороги державного значення М-10 Львів–Краковець на перетині у двох рівнях з залізничними коліями ст. Рудно дільниці Львів–Мостиська, з повною перебудовою дефектного існуючого автодорожнього шляхопроводу та урахуванням перспективи розвитку автомобільної дороги до І-б категорії", – йдеться у пояснювальній записці.

Будівництво нового шляхопроводу та ділянок автодорожніх підходів передбачається здійснити за два етапи:

І етап – спорудження першої частини шляхопроводу під відокремлений напрямок руху за розрахунковою схемою 21,0+33,0+21,0 м по новій осі, на відстані 12,5 м від осі існуючої споруди, а також ділянки поширення теперішньої автомобільної дороги.

ІІ етап – спорудження другої частини шляхопроводу по існуючій осі (за тією ж розрахунковою схемою під відокремлений напрямок руху) з повним розбиранням несучих і огороджувальних конструкцій споруди. Рух автотранспорту та пішоходів на період перебудови існуючого шляхопроводу здійснюється по збудованій споруді та автомобільній дорозі, збудованій на першому етапі.