За рік дорогу Долина-Хуст перетворять у туристичний автошлях.

«Укравтодор» погодив передачу трьох доріг місцевого значення на баланс Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області для реалізації проєкту «Мале Карпатське коло», повідомила Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

Зокрема, «Укравтодор» погодив передачу доріг загального користування місцевого значення на:

– С090509 Вишків – Сенечів на ділянці км 0+000 – км 6+561;

– О091501 Болехів – Козаківка на ділянці км 0+000 – км 19+000;

– С091501 Козаківка – Сукіль на ділянці км 0+000 – км 2+225.

«На часі – реалізація проєкту «Мале Карпатське коло», вагомою частиною якого є дорога загального користування державного значення Р-21 Долина – Хуст. Працюємо над прийняттям на баланс і передпроєктними рішеннями ремонту та реконструкції доріг Вишків – Сенечів, Болехів – Козаківка, Козаківка – Сукіль, які стали невід’ємною частиною державного проєкту «Мале Карпатське коло». Впевнені, що цей проєкт як частина національної програми «Велике будівництво» буде реалізований вчасно і невдовзі суміжні гірські райони Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей будуть об’єднані якісною дорожньою інфраструктурою», – розповів начальник Служби автодоріг в Івано-Франківській області Василь Буджак.

Частина дорожніх робіт була зроблена в 2021 році: на ділянці дороги Р-21 майже 45 км від Долини до межі із Закарпаттям був проведений поточний середній ремонт.

За інформацією облавтодору, зараз проводяться передпроєктні роботи щодо виготовлення техніко-економічного обґрунтування на реконструкцію дороги Р-21 Долина – Хуст, яка передбачає влаштування велосипедних, пішохідних доріжок та освітлення для покращення безпеки учасників дорожнього руху і туристичної привабливості автомобільного маршруту. У підсумку проєкт «Мале Карпатське коло» об’єднує трасу Р-21 Долина – Хуст і дороги місцевого значення Івано-Франківщини.

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