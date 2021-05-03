Поблизу Кам'янка-Бузької впав міст. Траса Львів-Луцьк непроїзна

Сьогодні, 3 травня, у селі Гайок на Кам'янка-Бузьчині впав автомобільний міст через річку Західний Буг. Дорога у час обвалу була порожня й ніхто не постраждав. Повідомлення про подію Львівське обласне управління ДСНСУ отримало від очевидців о 19:35.

 

Фото прес-служби ДСНС Львівщини

 

Міст, що обвалився є частиною дороги міжобласного значення, якою водії, зазвичай, їхали зі Львова до Луцька через Радехів та у зворотньому напрямку. Тепер цей шлях заблоковано, й дістатися до обласного центру Волині зі Львова можна хіба через Жовкву чи Буськ.

 

Міст вже віддавна перебував у аварійному стані, про що, владу попереджали громадяни. Так, буквально два дні тому Василь Поплавський опублікував у fb знимки занедбаного моста з коментарем "Міст через З. Буг. Владо, ти чекаєш на катастрофу".

 

Фото зі сторінки Василя Поплавського

 

Те, що міст аварійний визнавалося і офіційно. Нині у Львівському обласному ДСНСУ нагадали, що міст у селі Гайок був внесений у список об'єктів, які планували ремонтувати у 2021 році і на проїзд ним діяло обмеження для великогабаритного транспорту.

 

03.05.2021

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