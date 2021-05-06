Аґентів «Петрова» і «Боширова» перевели працювати до Кремля. 

Вони отримали нову роботу, оскільки більше не можуть працювати шпигунами.

 

 

Аґенти російської військової розвідки Олександр Мішкін («Олександр Петров») і Анатолій Чепіга («Руслан Бошіров»), підозрювані владою Великої Британії в замаху на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку в Солсбері, а також підозрювані чеською владою в організації вибуху на складі амуніції в селі Врбетіці, отримали службове підвищення. Тепер вони працюють безпосередньо на Кремль. Про це повідомив член міжнародної журналістської розслідувальної групи Bellingcat, болгарський журналіст Христо Грозєв.

 

Як повідомило чеське видання Novinky.cz, Грозєв не уточнив, чим саме в Кремлі займаються Мішкін і Чепіга, а також звідки у Bellingcat така інформація, пообіцявши опублікувати подробиці найближчим часом. «Я можу сказати лише те, що вони здорові й працюють на державній службі. Вони отримали нову роботу, оскільки більше не можуть працювати шпигунами», – зазначив Грозєв. Він нагадав, що 2014 року названі офіцери ГРУ були удостоєні звань Героїв Росії за операції на території Чехії і Болгарії.

 

Востаннє Мішкін і Чепіга з'являлися на публіці у вересні 2018 року під час інтерв'ю телеканалу Russia Today. У бесіді з головною редакторкою телеканалу Маргаритою Симонян вони розповіли, що потрапили до Солсбері, бо прагнули оглянути тамтешні пам'ятки архітектури, проте їм не вдалося зробити це через погану погоду. Петров і Боширов запевняли, що не працюють в ГРУ, а займаються консультаціями в фітнес-індустрії. У інтерв’ю вони натякнули, що подорожують завжди вдвох, бо нібито є бойфрендами.

 

У квітні цього року прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш офіційно звинуватив російську військову розвідку у влаштуванні вибухів на складі амуніції в чеському селі Врбетіці в жовтні 2014 року. За версією чеських спецслужб, до операції були причетні високопоставлені офіцери ГРУ, в тому числі – Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга.

 

Тим часом прокуратура Болгарії розслідує ​​причетність Мішкіна й Чепіги до організації серії вибухів на болгарських заводах з виробництва боєприпасів.

06.05.2021

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