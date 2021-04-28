Вже й Болгарія закидає Росії організацію вибухів на збройових заводах.

Йдеться про підприємства, де зберігалася продукція, яка належала бізнесменові Еміліану Гебреву.

Еміліан Гебрев

Прокуратура Болгарії підозрює шістьох росіян в організації у період з 2011 до 2020 рік чотирьох вибухів на збройових заводах країни, де зберігалася продукція, що належить відомому болгарському бізнесменові Еміліяну Гебреву. Про це повідомила болгарська газета Dnes з покликом на Генеральну прокуратуру Болгарії. Йдеться також про перевірку евентуального зв'язку між цими вибухами і вибухом на складі амуніції в чеському селі Врбетіці 2014 року.

Болгарські ЗМІ звернули увагу на загальні деталі в чотирьох випадках вибухів. Перший стався 12 листопада 2011 року на складі компанії ЕМКО, де зберігалося озброєння, ймовірно призначене на експорт до Грузії. Другий вибух стався в 2015 році на складі готової продукції поблизу села Іганово, де підірвали склад готової продукції ВМЗ-Сопот. Третій вибух також трапився в 2015 році, тоді був підірваний цех з виробництва боєприпасів на ВМЗ-Сопот. Четвертий вибух стався в 2020 році на складі детонаторів і капсулів на заводі «Арсенал» у Казанлаку.





«Є певна схожість в усіх чотирьох вибухах на заводах із виробництва боєприпасів. В жодному з випадків не виявлено хоч якоїсь конкретної технічної несправності або іншої причини виникнення пожеж, але у всіх чотирьох випадках продукцію, яка була знищена, планувалося відправити на експорт до Грузії чи України. На підставі даних розслідування можна зробити обґрунтоване припущення про взаємозв'язок між вибухами в Болгарії, спробою отруєння трьох болгарських громадян і вибухами в інших країнах», – заявила на брифінгу в середу, 28 квітня, офіційна речниця головного прокурора республіки Сійка Мілева.

За словами Мілевої, «встановлено, що шестеро російських громадян перебували на території Болгарії в дні, близькі до дат вибухів і спроби замаху на Еміліана Гебрева». «Наразі відбувається збір доказів про вчинення російськими громадянами тяжкого злочину», ­­– додала вона.

За версією прокуратури Болгарії, замах на самого Гебрева з використанням «Новичка» було скоєно в період з 28 квітня до 4 травня 2015 року. Підозрюється, що виконавцями атентату були все ті ж сумнозвісні аґенти російського ГРУ «Олександр Петров» (Олександр Мішкін) і «Руслан Боширов» (Анатолій Чепіга), котрі намагалися отруїти в Солсбері Сергія Скрипаля. А також встановлено їхню причетність до вибухів на складах амуніції в Чехії 2014 року.