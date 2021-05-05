Лукашенко позбавив звань понад 80 колишніх силовиків.

Білоруський лідер звинуватив їх в «дискредитації честі та гідності військовослужбовця і працівника правоохоронних структур».

 

 

Білоруський лідер Олександр Лукашенко підписав у вівторок, четвертого травня, указ № 174, яким понад вісім десятків колишніх військовослужбовців і співробітників різних силових відомств позбавив військових і спеціальних звань. Про це повідомив інформаційний портал TUT.by з покликом на президентську пресслужбу. 

 

«У період загострення суспільно-політичної ситуації в країні з метою її дестабілізації окремі військовослужбовці та співробітники нагнітали протестні настрої в суспільстві, організовували і брали участь в несанкціонованих заходах, розміщували в мережі інтернет екстремістські матеріали, закликали до радикальних дій, публікували особисті дані державних службовців, журналістів, співробітників правоохоронних органів, виступали зі звинуваченнями, образами і погрозами на їхню адресу. Дискредитуючи честь і гідність військовослужбовця і співробітника, проявляли неповагу до державних символів, викидали службові посвідчення, знімали погони, відмовлялися від виконання службових обов'язків», – процитувало видання слова Лукашенка. 

 

Білоруський лідер заявив, що такі дії «несумісні зі статусом військовослужбовця і співробітника силового відомства».

 

Чиї прізвища перераховані в указі, поки що невідомо. Але, як зазначили в президентській пресслужбі, проти низки з них вже порушено і розслідують кримінальні справи, «в тому числі за організацію актів тероризму».

 

У пресслужбі також повідомили, що питання про позбавлення певних осіб військових і спеціальних звань ініціювали керівники силових відомств «з урахуванням характеру і ступеня тяжкості скоєних протиправних дій». Там відзначили, що, «згідно зі законодавчими актами Білорусі, військовослужбовці і співробітники силових відомств, в тому числі ті, що перебувають в запасі або у відставці, можуть бути позбавлені військового (спеціального) звання за рішенням глави держави».

05.05.2021

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