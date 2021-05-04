Водіям запропонували схему об'їзду обваленого моста на дорозі Львів – Луцьк.

Аварійний міст у с. Гайок Кам’янка-Бузького району на Львівщині, де у понеділок, 3 травня, увечері стався обвал, перекрили, водіям запропонували схему об’їзду, повідомила Служба автодоріг у Львівській області.

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«3 травня стався обвал аварійного 61-літнього мосту поблизу села Гайок Кам’янка-Бузького району. Мостовий перехід через річку Західний Буг розташований на автомобільній дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк. Постраждалих немає», – зазначено у повідомленні служби.

«Рух ділянкою дороги, де обвалився міст, заборонений. Виставлені попереджувальні знаки. На місці чергують працівники Патрульної поліції, які скеровуватимуть водіїв рухатись об’їзними дорогами», – повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко.

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Водіям запропонували такі схеми об'їзду:

– для великогабаритного транспорту напрямки – Радехів-Червоноград-Великі Мости-Гайок, а також Радехів-Лопатин-Буськ-Львів;

– для легкових автомобілів, «швидких», маршрутних транспортних засобів – напрямок Долини-Сілець-Старий Добротвір-Гайок.

Фото www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

«Виїжджаючи зі Львова на Луцьк, доїжджаєте до міста Кам'янко-Бузька, там здійснюєте поворот ліворуч і їдете у напрямку міста Великі Мости. Далі дорогою Р-15 до міста Червоноград, а звідти дорогою Т-14-10 до міста Радехів. У зворотному напрямку діє аналогічна схема руху», – пояснили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

За даними Укравтодору, міст перебував у передаварійному стані п'ять років. Торік його внесли до списку Національної програми відновлення мостів.

У 2020 році Служба автомобільних доріг у Львівській області провела тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Переможцем тендеру стала компанія ТОВ «СІНК ПЛЮС МІКК». Відповідно до ПКД, орієнтовна вартість ремонту моста сягнула 74 мільйонів гривень.

«Проєкт реконструкції вже найближчим часом буде представлено техраді Укравтодору та секції 5 ДерждорНДІ. Вже після цього буде оперативно визначено підрядника й у максимально короткі терміни розпочнуться будівельні роботи», – повідомили в Укравтодорі.

Загалом у 2021 році запланували відремонтувати 56 дорожніх мостів на Львівщині.