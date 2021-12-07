У Тернополі відкрили дворівневу розв’язку на Гаївському перехресті.

У Тернополі завершили будівництво дворівневої дорожньої розв’язки на Гаївському перехресті. Новий Гаївський міст став частиною міжнародної траси і найбільшою дорожньою розв’язкою на території Західної України. Про це повідомив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш.

З державного бюджету на будівництво Гаївського мосту виділили 190 мільйонів гривень. Зазначається, що це знаковий об’єкт, що несе покращення інфраструктури та безпеку для громадян.

Конструкція дворівневої розв’язки містить два шляхопроводи і шість смуг для руху, розміщених на одному рівні з під’їзними шляхами, зовнішнє освітлення, ділянки для пішоходів та розворотні майданчики.

За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, 70% транспорту, який рухається розв’язкою, – транзитний, адже тут проходить траса М-12 «Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка», що з’єднує схід і захід країни.

Розвиток інфраструктури буде продовжено. Планують збудувати нову об’їзну, яка сполучатиме міжнародні траси М-19 і М-30.

Нагадаємо, автомобільна дорога загального користування М-12 є частиною нової найдовшої в Україні міжнародної траси М-30, що сполучає Львівську та Луганську області, має загальну протяжність близько 1400 км та проходить в обхід м. Тернополя.

Наразі на новій об’їзній дорозі проводять завершальні ремонтні роботи.

Фото ternopilcity.gov.ua, facebook.com/igor.ternovyy