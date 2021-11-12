У Львові до кінця року перекрили частину вулиці Пилипа Орлика.

У Львові сьогодні, 12 листопада, для капітального ремонту перекрили рух транспорту по вулиці Пилипа Орлика на ділянці від вул. Віри, Надії, Любові до вул. Гетьмана Мазепи. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Рух транспорту перекрили зранку, 12 листопада. Сьогодні майстри розпочали роботи на останній ділянці дороги — в напрямку до вулиці Гетьмана Мазепи.

«На Пилипа Орлика основні роботи виконані на всій ділянці, за винятком 300 метрів на ділянці від вул. Віри, Надії, Любові до вул. Гетьмана Мазепи. 12 листопада перекриваємо рух і починаємо роботи із зняття покриття, облаштування каналізацій та водопровідних мереж. Сподіваємось основні роботи завершити до 31 грудня», — повідомив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

Згідно з проєктом реконструкції, на вулиці Пилипа Орлика планують розширити проїзну частину, облаштувати тротуари, велосипедну інфраструктуру та паркомісця. Окрім того, на вулиці встановлять зупинки громадського транспорту.

Роботи проводить підрядна організація ТзОВ «Онур» на замовлення ЛКП «Львівавтодор». Вартість ремонту на вул. Пилипа Орлика становить 74,8 мільйона гривень. Усі роботи мають завершити до кінця року.

Фото city-adm.lviv.ua