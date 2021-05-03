Киргизстан і Таджикистан відвели свої війська від кордону.

За минулу ніч інцидентів і перестрілок не зафіксовано.

Бішкек і Душанбе завершили процес відведення від кордону своїх військових підрозділів. Про це в понеділок, третього травня, подав киргизький інформацій портал 24.kg з покликом на повідомлення прикордонної служби Державного комітету національної безпеки Киргизстану.

«Сторони завершили відведення додаткових сил і засобів від лінії державного кордону вглиб своїх територій. Прикордонні наряди здійснюють патрулювання уздовж всієї лінії киргизько-таджицького державного кордону», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, станом на ранок третього травня ситуація на киргизько-таджицькій ділянці державного кордону стабільна. За минулу ніч інцидентів і перестрілок не зафіксовано.

Тим часом триває робота спільної комісії, до складу якої входять представники військових відомств обох країн, з огляду території, на якій раніше перебували військові підрозділи і військова техніка.

Озброєний конфлікт розпочався 28 квітня між мешканцями киргизьких і таджицьких сіл, розташованих поблизу спільного водорозподільного пункту. Згодом в нього втрутилися прикордонники з обох боків. Далі протистояння на кордоні розрослося до використання армійських підрозділів і важкої техніки.

В ході чотириденного конфлікту з киргизької сторони загинули 34 людини, постраждали 178. Серед загиблих – троє киргизьких військовослужбовців. З боку Таджикистану загинули, за інформацією місцевих ЗМІ, від восьми до десяти осіб, понад 90 – поранені. Офіційних даних від Душанбе поки що немає. Відповідальність за ескалацію сторони покладали одна на одну.

Минулої суботи, другого травня, представники Киргизії і Таджикистану підписали протокол про припинення вогню і подальше відведення військ в місця постійної дислокації.