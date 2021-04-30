УГП виступила зі заявою на захист дивізії "Галичина".

Українська галицька партія виступила на захист дивізії "Галичина" і висловила обурення спробами компрометувати дивізійників партіями "ОПЗЖ" та "Слуга народу".

Про це йдеться у заяві, опублікованій на інтернет-сторінці партії.

"Ми стали свідками безпрецедентної ситуації, коли представники фракцій «Слуга народу» та ОПЗЖ з трибуни парламенту виступили проти маршу на честь дивізії «Галичина», назвавши українців, які входили до неї, злочинцями. Натомість, дали зрозуміти, що 9 травня будуть відзначати «одне з найбільших свят в нашій історії – День перемоги». Зважаючи на усе це ми хочемо спитати – а якому саме народу служать слуги народу?", – ідеться у заяві.

"Ми добре знаємо, що після звірств, які залишили по собі перші «совєти», а це десятки тисяч закатованих та розстріляних у тюрмах і сотні тисяч вивезених у Сибір, галичани природно ставилися до Радянського Союзу вороже. Це був 43-рік. До Західної України знову наближався фронт і червона орда зі сходу. А з нею – НКВД, радянські кати і тюрми, заслання до Сибіру. Відтак хлопці не мали іншого виходу, ніж взяти до рук зброю та битися на боці нацистської Німеччини. Хоча добре усвідомлювали, що і для німецьких окупантів вони є лише розмінною монетою у великій грі", – зазначили в УГП.

"Воїни УПА воювали і з нацистами, і з «совєтами», а дивізійними – лише з «совєтами». Але всі вони прагнули незалежної України і воювали за неї... Трагедія українців в тому, що в битві двох злочинних режимів вони воювали з обох боків фронту. Ми не мали своєї держави", – заявила УГП.

В Українській галицькій партії складаю.ть шану і пам'ять усім ветеранам. "Не можна критикувати дивізійників так само, як не можна критикувати українських воїнів Червоної армії, яка принесла нам ще 45 років Радянської окупації", – резюмували в УГП.