Дипломати Ізраїлю та Німеччини засудили марш на честь дивізії "Галичина".

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен засудила проведення маршу до дня створення дивізії СС "Галичина", який відбувся в Києві 28 квітня.

Про це амбасадорка написала на своїй сторінці у twitter.

"Підрозділи Ваффен CC брали участь у найважчих військових злочинах та Голокості під час Другої світової війни. Жодні волонтерські організації, які сьогодні борються та працюють за Україну, не повинні асоціюватися з ними", – написала Анка Фельдгузен.

Речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю виступив із заявою з осудом маршу. "Міністерство закордонних справ занепокоєне парадом, який відбувся у самому центрі міста Києва, з нагоди створення дивізії СС "Галичина". Підрозділи Ваффен-СС причетні до одних із найважчих злочинів, скоєних під час Голокосту", – написав Ліор Хаят у twitter.

"Пошана до пам'яті про Голокост і боротьба з антисемітизмом мають не лише внутрішнє значення для кожної країни, а є частиною колективної відповідальності людства", – зазначив речник МЗС.

"Ми засуджуємо продовження ґлорифікації нацистських колаборантів і очікуємо, що український уряд однозначно засудить подібні явища та не допустить їх повторення", – зазначив Ліор Хаят.