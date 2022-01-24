УГП відкликала п'ятьох депутатів з Львівської обласної ради.

Українська галицька партія відкликала п'ятьох депутатів з шести обраних шляхом висування Львівською обласною організацією цієї партії: Тараса Чолія, Марії Кульчицької-Волчко, Віталія Андрейка, Юрія Фольварочного, Івана Щурка. Вчора Політрада партії розглянула прийняту в суботу конференцією Львівської обласної організації УГП пропозицію про відкликання і прийняла остаточне рішення відкликати цих депутатів.

 

 

Замість них територіальна виборча комісія повинна оголосити обраними наступних з виборчого партійного списку:  трьох членів УГП – Ірину Бек (Львів), Назарія Островського (Броди) та Богдана Панкевича (Львів), і двох виключених з партії – Галину Джулай (Новояворівськ) та Володимира Гаврона – (Жидачів). Крім цього, депутатом від УГП залишається безпартійна на момент виборів Ірина Кравець (Новий Розділ), стосовно якої не було пропозиції про її відкликання.

 

Про наміри ініціювати передбачені новими змінами в Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" процес відкликання конференція Львівської обласної організації УГП прийняла рішення ще рік тому, 31 січня 2021 року, але оскільки законодавчо визначено, що цей процес можна здійснювати тільки через рік після набуття ними повноважень, реалізацію намірів було відкладено на рік.

 

За пропозицію про відкликання з депутатів М. Кульчицької-Волчко на конференції проголосувало 25 з 30 делегатів (при мінімально необхідних 21 – більше двох третин), В. Андрейка – 25 делегатів, трьох інших – 27 делегатів. Основною підставою (з вказаних у статті 37 переліку) пропозиції конференції про відкликання депутатів було невиконання передбаченого статтею 10 Закону обов’язку підтримувати зв’язок з місцевою організацією політичної партії, яка висунула його, депутата, кандидатуру на вибори.

 

Наступного дня відбулося засідання Політради УГП, яка розглянула пропозиції конференції про відкликання депутатів. Щодо чотирьох депутатів рішення про відкликання (в законі це називається "відкликання депутата за народною ініціативою") Політрада прийняла одностайно (дев'ять з дев'яти присутніх), а щодо І.Щурка – при одному голосі проти (вісім з дев'яти).

 

Тепер, за вимогою п.9 статті 41 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" "на підставі рішення вищого керівного органу політичної партії про відкликання депутата, обраного шляхом висування місцевою організацією політичної партії, за народною ініціативою", "відповідна територіальна виборча комісія зобов’язана у порядку, передбаченому Виборчим кодексом України [у 5-денний термін з дня подання відповідної заяви про реєстрацію], визнати обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати від місцевої організації політичної партії".

 

 

24.01.2022

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