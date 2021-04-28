У Києві пройшов марш на честь створення дивізії "Галичина".

У Києві представники патріотичних та націоналістичних організацій провели марш вишиванок на честь дня створення дивізії "Галичина".

Про це повідомляє LB.ua.

У заході, що був організований представниками "С14", ВО "Свобода" та Правого сектору, взяли участь кількасот осіб.

Учасники маршу зібралися біля метро "Арсенальна" та пройшли до майдану Незалежності. Маршрутом проходження колони частково обмежували рух транспорту.

Під час ходи порушень не було. Лише одного чоловіка віком приблизно 50 років поліцейські відвели від маршу, оскільки він кричав, що "всі тут нацисти".

Після ходи учасники розгорнули банер із написом "Не забуде стрільця Україна з золотим левиком на рукаві".

Раніше поліція Києва закликала організаторів та учасників маршу вишиванок дотримуватися правопорядку, карантинних обмежень і не використовувати заборонену символіку. Під забороненою символікою не йдеться про символіку дивізії "Галичина", оскільки юридично вона не є символікою нацистського режиму.

На посилене чергування заступили співробітники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії та поліція діалогу.

Директор УІНП Антон Дробович засудив проведення акції.

"Не розумію, чим завинили вишиванки, що їх використовують під час маршів на честь нацистських військових підрозділів. Уже б йшла ця маргінальна група у галіфе чи в чому там ходили любителі фюрерів. Глорифікація військ СС – це неприпустимо для європейської країни, і я впевнений, що цього не підтримує абсолютна більшість українців. Історію треба вивчати, відкрито розбиратися у складних питаннях, наприклад, чому взагалі з‘являлися нацистські добровольчі підрозділи, звідки бралися всі ці корпуси, дивізії, легіони та батальйони (угорські, французькі, російські, білоруські, українські, італійські, латвійські, естонські, албанські...), чого прагнули люди, які там служили? Через відповіді на такі питання можна краще зрозуміти причини і перебіг Другої світової війни, вникнути у суть нацистських та комуністичних злочинів, взагалі політики тоталітарних держав. Вочевидь чорно-білими спрощеннями, маршами, популістичними гаслами та сумнівними кричалками до побудови сильної та відповідальної політичної нації не наблизитись", – прокоментував Дробович у Facebook.

Тим часом російська пропаґанда з цього приводу навісніє.