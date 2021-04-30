Сенат США затвердив Вікторію Нуланд на посаді заступника держсекретаря.

Відтак вона перебуватиме в колі осіб, котрі визначають українську політику Вашінґтона.

 

 

Сенат Конґресу США одноголосно затвердив кандидатуру Вікторії Джейн Нуланд (Victoria Jane Nuland) на посаді заступника державного секретаря з політичних справ. Про це повідомило радіо Voice of America. Чинний американський президент Джо Байден вніс кандидатуру 59-річної Нуланд на затвердження в Сенаті ще в лютому. Незабаром вона складе присягу.

 

«Я в захваті від того, що Вікторія Нуланд затверджена на посаді заступниці держсекретаря з політичних питань. Її глибокий досвід у всіх сферах діяльності буде дуже важливим для мене і Департаменту в міру того, як ми просуваємося вперед зі зовнішньою політикою, корисною для американського народу», – написав на своїй сторінці в Twitter державний секретар США Ентоні Блінкен.

 

Нуланд працювала в зовнішньополітичному відомстві США 32 роки – за п'ятьох президентів США і дев'ятьох державних секретарів як Демократичної, так і Республіканської партій. Вона була офіційною представницею Державного департаменту США в 2011–2013 роках, а пізніше – помічницею держсекретаря США у справах Європи і Євразії.

 

Під час Євромайдану у Києві в 2013/2014 роках Нуланд входила в число західних офіційних осіб, котрі публічно підтримували демонстрантів. Широку популярність здобула її зустріч з учасниками протестів, під час якої вона роздавала печиво їм і міліціонерам.

 

Мемом стала її фраза: «Фак ЄУ!» – яка пролунала під час телефонної розмови з амбасадором США в Києві Джеффрі Паєттом (Geoffrey Pyatt). 

 

Нуланд виступала за жорстку політку щодо Кремля, вона була і залишається послідовною противницею «Північного потоку – 2». 2019 року Росія внесла її до санкційного списку та заборонила в'їзд на свою територію.

 

Зі затвердженням Вікторії Нуланд на посаді можна з високою ймовірністю стверджувати, що саме вона буде серед ключових осіб у Вашінґтоні, які визначатимуть українську політику.

30.04.2021

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