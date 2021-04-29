Зеленський зустрівся з предстоятелями УГКЦ, ПЦУ та УПЦ МП напередодні Великодня.

 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою Української греко-католицької церкви Святославом, предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, предстоятелем Української православної церкви Онуфрієм, щоб обговорити святкування Великодня в умовах карантинних обмежень.

 

Карантинні вимоги не всім подобаються

 

"Ми якраз збили третю хвилю. Зараз перший тиждень, коли йде зменшення на одну-дві тисячі захворілих щодня. І я хотів обговорити з вами, які ще потужні сигнали ми могли б надіслати, щоб не допустити повернення регіонів у «червону» зону після Великодня, адже це дуже впливає на громадян та економіку", – сказав Зеленський, згідно з повідомленням ОП.

 

Президент подякував очільникам Церков за допомогу під час першої хвилі пандемії коронавірусу торік, коли вони інформували вірян перед Великоднем про те, наскільки важливо берегти себе та своїх близьких. 

 

Володимир Зеленський також звернувся з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації від COVID-19, адже це – єдиний шлях до подолання пандемії. "Для нас також важливо, щоб люди, які приходять до ваших церков по допомогу, чули про важливість вакцинації", – зазначив він.

 

Предстоятелі Церков запевнили, що святкування Великодня в умовах пандемії коронавірусу переймає і церковну спільноту. Очільники намагаються  зробити все, щоб богослужіння були доступні онлайн, щоб люди зберігали дистанцію та надягали захисні маски.

 

Під час зустрічі також обговорили підтримку відновлення режиму припинення вогню на Донбасі. Володимир Зеленський закликав глав Церков ініціювати звернення до вірян про підтримку миру.

 

Як повідомив департамент інформації УГКЦ, Блаженніший Святослав на правах головуючого у ВРЦіРО висловив абсолютну підтримку припиненню вогню. Предстоятель пригадав, що Рада Церков видала звернення про пасхальне перемир'я, у якому окремо звернулася до всіх тих, у чиїй владі і компетенції є зупинити обстріли. Так само було звернення до міжнародної спільноти щодо підтримки України. Особливо актуально це було з концентрацією російських військ на кордоні з Україною. Тут Україна розуміє, що немає військового розв'язання цього питання.

 

Блаженніший Святослав також відзначив, що він уже звернувся до вірних, закликавши спільними зусиллями зробити все, щоби Великдень був радісний і не спричинив погіршення епідеміологічної ситуації, аби потім ніхто не оплакував своїх рідних.

 

Глава УГКЦ додав, що люди потребують свята. "В умовах суворого карантину, в умовах пандемії росте відчуття дискомфорту, яке потім виливається в агресію, а відтак трапляється багато самогубств. Тому душпастирська опіка – це не лише окроплення свяченою водою якихось предметів, це супровід людей, допомога їм пережити ці складні драматичні моменти. Тому люди потребують свята. Ми намагатимемося зробити все, щоби воно було безпечним. Ми вже маємо такий досвід", – наголосив предстоятель.

 

29.04.2021

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