G7 і США стривожені пертурбаціями довкола "Нафтогазу".

Сполучені Штати Америки та країни "Групи семи" (G7) висловили застереження до реформ у сфері енергетики в Україні після того, як уряд звільнив голову правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.

"Повага до корпоративного управління, прозорість та доброчесність при призначенні кадрів у енергетичному секторі – чи то урядові, чи державні структури – є ключовим фактором для підтримки довіри до України та її прихильності до реформ", – написав у Twitter речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Натомість посли країн "Великої сімки" наголосили: "Посли G7 зауважують рішення Кабінету Міністрів про звільнення голови правління і наглядової ради НАК «Нафтогаз». Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань України", – ідеться у коментарі на сторінці G7AmbReformUA.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.

"Нафтогаз" назвала рішення уряду юридичною маніпуляцією.

У четвер Верховна Рада підтримала призначення віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка міністром енергетики.