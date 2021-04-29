G7 і США стривожені пертурбаціями довкола "Нафтогазу".

 

Сполучені Штати Америки та країни "Групи семи" (G7) висловили застереження до реформ у сфері енергетики в Україні після того, як уряд звільнив голову правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.

 

 

"Повага до корпоративного управління, прозорість та доброчесність при призначенні кадрів у енергетичному секторі – чи то урядові, чи державні структури – є ключовим фактором для підтримки довіри до України та її прихильності до реформ", – написав у Twitter речник Державного департаменту США Нед Прайс.

 

Натомість посли країн "Великої сімки" наголосили: "Посли G7 зауважують рішення Кабінету Міністрів про звільнення голови правління і наглядової ради НАК «Нафтогаз». Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань України", – ідеться у коментарі на сторінці G7AmbReformUA.

 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.

 

"Нафтогаз" назвала рішення уряду юридичною маніпуляцією.

 

У четвер Верховна Рада підтримала призначення віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка міністром енергетики.

 

29.04.2021

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