США заветували створення «Великою сімкою» групи моніторингу тіньового флоту Росії.

За наполяганням Вашінґтона з проєкту комюніке G7 зникла будь-яка згадка про російську аґресію.

Сполучені Штати наполягають на пом'якшенні формулювань щодо Росії у комюніке, яке має бути ухвалене за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн – членів G7. Зустріч керівників зовнішньополітичних відомств проходитиме в місті Шарлевуа в канадському Квебеку з 12 до 14 березня. Про це повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерела, знайомі з підготовкою до зустрічі.

За словами співрозмовників аґенції, США відхилили пропозицію Канади про створення цільової групи, яка б зайнялася питаннями тіньового флоту танкерів, що перевозять російську нафту в обхід санкцій. Причиною ветування, за твердженням Bloomberg, стало те, що адміністрація президента США Дональда Трампа проводить нову оцінку позицій Вашінґтона в міжнародних організаціях.

У ході попередніх перемовин про формулювання проєкту спільної заяви з морських питань Сполучені Штати наполягають на посиленні різкості заяв щодо Китаю та пом'якшенні положень щодо Росії. Зокрема Вашінґтон вимагав видалити слово «санкції», а також замінити формулювання, яке посилається на «здатність Росії вести війну» проти України, словами «отримання доходу».

Як подає Bloomberg, з проєкту основного комюніке зникла будь-яка згадка про російську аґресію. Натомість у тексті вітаються «всі зусилля» щодо досягнення угоди про припинення вогню.

Напередодні агентство Reuters повідомляло, що адміністрація США вивчає варіант пом'якшення санкцій щодо енергетичної галузі Росії. Вашінґтон допускає такий варіант, якщо Москва погодиться на припинення бойових дій в Україні.