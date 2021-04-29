Ватикан готовий допомогти врегулювати кризу на українсько-російському кордоні.

Так Святий Престол зреагував на заяву Зеленського провести перемовини з Путіним у Ватикані.

 

 

Святий Престол і Папа Франціск готові сприяти українському врегулюванню. Про це сказав префект Конґреґації у справах східних Церков кардинал Леонардо Сандрі (Leonardo Sandri) в розмові з журналістом газети La Reppublica, яку було опубліковане в четвер, 29 квітня. Кардинал зазначив, що евентуальна посередницька допомога могла б бути надана в рамках роботи мінської групи.

 

«Уже існує мінська група, яка працює з метою посередництва. Думаю, що ймовірна підтримка Святого Престолу може бути надана в рамках цієї роботи», – наводить видання слова кардинала. На його думку, в будь-якому разі кожен внесок понтифіка, як це було зроблено для вирішення інших конфліктних ситуацій, міг би служити «загальним посланням в ім'я встановлення миру».

 

«Я пригадую, наприклад, про зустріч, яку Папа провів з Аль-Сістані в Іраку, й про інші такі зустрічі», – додав кардинал. Він також запевнив, що «загалом, коли просять допомоги в сприянні миру чи примирення, Святий Престол ніколи не відмовляє».

 

Раніше в інтерв'ю газеті La Reppublica президент України Володимир Зеленський назвав Ватикан «ідеальним місцем для діалогу [з президентом РФ Володимиром Путіним – Z] про мир на Донбасі».

 

Папа Франціск неодноразово звертався до теми російської аґресії в Україні. Він закликав сторони відмовитися від ескалації насильства. Зокрема й в останні тижні, коли Росія сконцентрувала свої війська під українським кордоном, Понтифік висловлював стурбованість зростанням напруженості в реґіоні. З ініціативи глави Католицької церкви в 2016 році в церквах був організований благодійний збір коштів на користь України. Всього вдалося зібрати € 16 млн.

29.04.2021

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