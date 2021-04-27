Українського депутата позбавили слова у ПАРЄ на три місяці через скаргу росіян.

 

Члена постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність") піддали покаранню в ПАРЄ через скаргу голови російської делегації депутата Госдуми РФ Петра Толстого – його позбавили слова в ПАРЄ на три місяці.

 

 

Про це Гончаренко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

"Мене позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Толстого по ситуації на зимовій сесії", – прокоментував Гончаренко.

 

Йдеться про ситуацію, коли Толстой поскаржився до регламентного комітету ПАРЄ на виступ народного депутата під час зимової сесії у січні. Гончаренко тоді критикував агресивну політику Росії, яку російські депутати беззастережно підтримують і просувають у Парламентській асамблеї.

 

"Тоді я назвав його антисемітом, українофобом та негідником. Також сказав про його царя Путіна та про кімнату грязі в палаці в Геленджику, де насправді є місце для Толстого. В цьому доносі він написав, що я образив його цілих два рази і назвав мою промову hate speech. Тоді Толстой поскаржився на мене, написав донос, хоча напередодні під час зимової сесії ПАРЄ включався в ефір пропагандистської програми "60 хвилин" і називав Україну "фейковою державою", – уточнив Олексій Гончаренко.

 

Гончаренко нагадав, що під час весняної сесії дисциплінарну процедуру проти нього порушив президент ПАРЄ Рік Дамс. Бельгійський сенатор не дозволив парламентарію продемонструвати у залі засідань під час дебатів український національний прапор, доставлений із зони проведення Операції об'єднаних сил на сході України. Президент ПАРЄ перервав виступ Гончаренка, а стюарди виконали вимогу запобігти демонстрації прапора. Народний депутат повідомив, що скаргу Дамса на нього регламентний комітет розгляне у червні.

 

27.04.2021

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