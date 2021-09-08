Парламент дав лише 24 голоси за заклик надати Україні статус союзника США.

Верховна Рада на позачерговому засіданні у середу не підтримала проєкт постанови про звернення парламенту до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.

Сходи у кулуарах Верховної Ради

На підтримку проєкту №5380 висловилося лише 24 народних депутати, зокрема, 11 із "Європейської солідарності" та 9 із "Батьківщини".

У зверненні, зокрема, зазначається, що Росія вчинила проти України військову агресію, підтвердженням якої є окупація Криму та ведення російськими військовими підрозділами на території Донецької та Луганської областей бойових дій.

"Знаходження України у "сірій зоні" міжнародної безпеки, порушення Російською Федерацією чинних безпекових міжнародних законодавчих актів загрожуватимуть кожному європейцеві, а, враховуючи ядерний шантаж керівництва РФ – і всьому світу. Така загроза залишатиметься до моменту встановлення нових правил, підсилених волею націй і урядів вільного світу", – ідеться у зверненні.

Напередодні посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова висловила депутатам Верховної Ради зауваження через намір звернутись до Конгресу США, адже статус основного союзника США поза НАТО – це "статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО". "Це точно не про нас", – наголосила Маркарова.

Автором законопроєкту є депутат Олексій Гончаренко ("ЄС"). У червні він заявив, що у парламенті зібрано 150 підписів за проведення позачергового засідання для розгляду звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.