Комітет ПАРЄ вирішив не карати Гончаренка за український прапор.

 

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи закрив справу за другою скаргою, що стосувалася весняного виступу українського нардепа, члена делегації України в ПАРЄ Олексія Гончаренка.

 

 

Про це Гончаренко повідомив у своєму Telegram-каналі у вівторок.

 

"Регламентний комітет ПАРЄ закрив справу за другою скаргою щодо мене, яка стосувалася українського прапора і питання "Путін – вбивця?" до пані Меркель. Жодних санкцій не буде", – написав Гончаренко.

 

Він пояснив, що обидві ситуації сталися на весняній сесії.

 

"Під час свого виступу я продемонстрував національний прапор України, простріляний російськими кулями на Донбасі. Після чого президент Демс (президент ПАРЄ Рік Демс, – Z) перервав мене і пригрозив лишити слова. Друга ситуація – під час свого запитання канцлеру Німеччини Анґелі Меркель я назвав Путіна вбивцею. На що президент Демс також відреагував зауваженням", – прокоментував нардеп.

 

Водночас він додав, що санкції проти нього за образу президента Росії Володимира Путіна залишаються чинними, відтак на найближчій сесії ПАРЄ Гончаренко не матиме слова.

 

22.06.2021

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