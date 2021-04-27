У Львові відреставрують будівлю одного з найстаріших кінотеатрів.

 

У Львові відреставрують будівлю колишнього кінотеатру на вул. Богдана Хмельницького, 11. Реставраційно-ремонтні роботи за 4 мільйони 871 тисячу гривень проводитиме ПП «Архітектурна майстерня "Ренесанс"», повідомили в управлінні охорони історичного середовища Львівської міськради.

 

Фото http://www.tvoemisto.tv

 

У пам’ятці архітектури хочуть провести реставрацію фасаду з відновленням вінцевого карнизу; реставрацію пошкоджених та відновлення втрачених декоративних елементів фасаду; реставрацію фасаду; ремонт даху із заміною покрівлі; ремонт і часткову заміну водостічних труб та жолобів. Відповідно до укладеної угоди, роботи триватимуть до кінця 2022 року.

 

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Архітектурна майстерня "Ренесанс"» зареєстроване в Пустомитах. Власниками компанії є львів’яни Михайло Гаврих і Роман Мельник. Ця ж фірма замінювала вікна у будівлі поліклініки на вул. Руській, 20, яка є пам’яткою архітектури ХХ століття. Інша компанія Михайла Гавриха ТзОВ «Стелла» займалася реставрацією Вірменського храму.

 

Нагадаємо, що наприкінці 2019 року Львівська міська рада заявила про намір відновити діяльність кінотеатру на вул. Богдана Хмельницького, 11, що не працював понад 10 років, та передати його інвесторові в оренду на 30 років.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

Зокрема, на першому поверсі пропонують розмістити невеликий кінотеатр на 40 глядачів, фоє з шоурумом, фудзону, коворкінг, вбиральні та мультифункційний хол. На верхніх поверхах пропонують облаштувати фото- та відеостудію. Сума інвестицій має сягати щонайменше 20 мільйонів гривень.

 

Для довідки.

 

Кінотеатр на вул. Богдана Хмельницького, 11 працював із 1913 року. Він кілька разів змінював назву: «Сфінкс», «Мева», «Адрія» «Кінотеатр імені 17 Вересня» З 1949 року називався «Кінотеатр імені Богдана Хмельницького». У 1990-х основу репертуару становили стрічки індійського виробництва. У 2007 році Львівська міськрада ліквідувала цей кінотеатр, і з того часу це приміщення пустує.

27.04.2021

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