Зеленський доручив Єрмаку готувати зустріч із Путіним.

 

Президент України Володимир Зеленський дав формальне доручення розпочати підготовку до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

 

Про це він повідомив під час поїздки до Чорнобильської АЕС, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я справді запропонував – і це чули – зустрітися на Донбасі. Президент Російської Федерації підтвердив намір зустрітися. Він запропонував це зробити у Москві. Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв'язувався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни та місце, де ми можемо зустрітися", – сказав Зеленський у розмові з журналістами.

 

Нагадаємо, 20 квітня у телезверненні Володимир Зеленський закликав Росію припинити ескалацію і запросив президента РФ зустрітися на Донбасі. "Пане Путін! Я готовий піти ще далі й зарпопонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", – сказав Зеленський.

 

Володимир Путін заявив про готовність зустрітися з Президентом України. Його умова – розмова має стосуватися мовного й церковного питання в Україні. Натомість про становище на Донбасі Зеленському належить говорити з представниками сепаратистських рухів. "Це стосується низки проблем у двосторонніх відносинах безпосередньо. Це стосується ставлення до Російської православної церкви, спроб її руйнування. Це стосується ставлення до російської мови і до російськомовних громадян України та російських громадян, що проживають в Україні", – перелічив Путін.

 

Президент Зеленський сказав під час спілкування з журналістами у Чорнобилі, що він готовий говорити і про мову, і про церковне питання.

 

"Історично так склалося, що люди дуже освічені і вільно розмовляють різними мовами. Зараз нове покоління, і всі дітки прекрасно розмовляють англійською краще, ніж наше покоління. Всі знають російську мову, але ми пам’ятаємо, що наша державна – це українська мова. Я вважаю, що це продовження цього інформаційного наративу щодо утисків російськомовних людей. Я тут не бачу жодної проблеми", – заявив Зеленський, згідно з повідомленням УНІАН.

 

Щодо церковних питань Зеленський наголосив, що в Україні Церква відокремлена від держави. "Я ніколи не користувався керівниками Церков для того, щоб впливати на населення з точки зору підтримки електорату та таке інше. Вони у нас є абсолютно вільними, і люди у нас вільні, і люди в яку хочуть церкву – в таку і ходять. Це правильно", – підкреслив керівник держави.

 

Водночас Зеленський додав: "Але навіть якщо ці питання стоять та будуть стояти на порядку денному при зустрічі, якщо вона відбудеться, то, будь ласка, ми це обговоримо. Я не бачу, в чому тут проблема".

 

26.04.2021

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