МОЗ не планує запроваджувати додаткових карантинних обмежень на Великдень.

 

Міністерство охорони здоров'я не запроваджуватиме додаткових обмежень на Великдень. Водночас, МОЗ закликало всіх суворо дотримуватися протиепідемічних норм.

 

Про це на брифінгу сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

 

 

“Ми наголошуємо, що свята повинні бути не тільки веселими, а й безпечними. Додаткових карантинних обмежень на період святкування Великодніх свят не планується вводити. Водночас ми звертаємося для всіх – дотримуватися тих норм, які прописані в постанові про карантин", – сказав Ляшко.

 

З його слів, відвідування громадських місць має відбуватися при використанні засобів індивідуального захисту – масок, які закривають рот та ніс. Також необхідно дотримуватися дистанції між людьми 1,5 метра.

 

Постановою КМУ чітко визначається норма площі та кількість осіб, які можуть відвідувати приміщення, в тому числі храми – 1 людина на 4 квадратні метри.

 

Окрім цього, МОЗ звернувся до релігійних установ зі закликом заохочувати проведення онлайн-богослужінь, збільшувати кількість сесій благословення та скорочувати їх тривалість.

 

Рекомендується зафіксовувати двері храмів таким чином, щоб забезпечити повітряний обмін усередині приміщення.

 

МОЗ рекомендує парафіянам відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише одній особі від домогосподарства, виключити сімейні відвідування.

 

На вулиці, біля храмів, також обов’язково дотримуватися маскового режиму.

 

Людям похилого віку, з хронічними хворобами МОЗ рекомендує утримуватися від відвідування храмів та освячувати святковий кошик на свіжому повітрі біля храму. Окрім цього, рекомендується утриматися від святкових відвідувань родичів та друзів, щоб не наражати на небезпеку один одного, особливо родичів похилого віку.

 

23.04.2021

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