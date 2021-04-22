НАБУ оголосило в розшук Гладковського-молодшого.

 

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук Ігоря Гладковського – сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його підозрюють у зловживанні впливом та отриманні 950 тисяч гривень хабаря.

 

 

Про це повідомила пресова служба НАБУ.

 

Детектив НАБУ ухвалив таке рішення 21 квітня. До 15 квітня Гладковський-молодший мав час ознайомитися з матеріалами справи.

 

Олега Гладковського викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 16 квітня, щоб він отримав копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, однак підозрюваний не заявився. Втім Гладковський не прийшов на допит і 20 та 21 квітня, коли його викликали повторно.

 

"Слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого у корупційній схемі завершене, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності", – зазначили в НАБУ.

 

У грудні 2020 року Ігорю Гладковському оголосили підозру у справі про корупційну схему з постачання товарів підприємствам ДК "Укроборонпром" із використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь". Правоохоронці зазначають, що через його дії ТОВ отримувало переваги під час укладання договорів із підприємствами "Укроборонпрому". 

 

"Через цю схему поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, водночас до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 млн грн – податок на додану вартість, 23,57 млн грн – податок на прибуток", – ідеться у повідомленні.

 

Гладковський отримував за це 50% від загальної суми прибутку учасників схеми. При тім лише за одну угоду він нібито дістав 950 тисяч грн.

 

Скандал бере початок у лютому 2019 року. коли журналісти з проєкту Bihus.info опублікували масштабне розслідування про розкрадання в оборонному комплексі України. Згідно  оцінкою розслідувачів, сума, яку заробили на схемі розкрадачі, – щонайменше 250 мільйонів гривень.

 

22.04.2021

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