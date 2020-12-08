Антикорупційний суд відмовився скасовувати запобіжний захід Гладковському.

 

Вищий антикорупційний суд не змінив запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони України і залишив чинним старий.

 

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

 

 

"Сьогодні, 8 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення клопотання адвоката колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони щодо зміни запобіжного заходу. Ухвала оскарженню не підлягає", – йдеться у повідомленні.

 

Колишнього першого заступника секретаря РНБО підозрюють у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ст.366-1 КК України.

 

Суд не розголошує імені ексзаступника секретаря РНБО, але виголошені підозри вказують на Олега Гладковського (колишнє прізвище – Свинарчук).

 

17 жовтня 2019 року детективи НАБУ затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО України Олега Гладковського в аеропорту "Бориспіль".

 

18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Гладковському повідомлено про підозру в зловживанні службовим становищем та декларуванні недостовірних відомостей.

 

Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою до 15 грудня 2019 року з правом внесення застави в 10 млн грн. Уранці 21 жовтня близькі Гладковського внесли за нього заставу. Він покинув СІЗО.

 

21 грудня ВАКС задовольнив прохання адвокатів Гладковського і дозволив колишньому чиновнику не носити електронний засіб контролю (електронний браслет). Водночас у Гладковського залишилася низка інших обов'язків: обов'язок з’являтися за викликом, не спілкуватися з певними свідками у справі, не покидати м. Києва та Київської області без дозволу, здати паспорти для виїзду за кордон, нагадує інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

15 квітня термін дії обов’язків, покладених на Гладковського, продовжено до 5 червня 2020 року.

 

14 травня 2020 року в САП повідомили, що експертиза у справі колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Гладковського встановила збитки на суму понад 17,44 млн грн замість 10,62 млн грн, у зв'язку з цим йому змінено підозру.

 

08.12.2020

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