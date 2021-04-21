Чеські сенатори вимагають розірвати договір про дружбу з Москвою.

Вони назвали дії російських спецслужб «актом державного тероризму».

Сенат (верхня палата) парламенту Чехії закликав в середу, 21 квітня, уряд країни денонсувати Договір про дружні відносини і співпрацю з РФ. Про це повідомив інформаційний портал порталу Aktualně.cz. Сенатори також виступили за те, щоб максимально скоротити чисельність співробітників посольства Росії в Чехії, залишивши тільки самотнього російського посла.

За даними видання, верхня палата парламенту Чехії ухвалила постанову, в якій вибухи на складах амуніції в селі Врбетіці 2014 року, в причетності до яких чеська сторона звинувачує російські спецслужби, характеризуються як «акт державного тероризму проти однієї з держав-членів Європейської Унії, а значить проти всієї ЄУ». Її підтримали 67 із 72 присутніх сенаторів.

Крім того, Сенат рекомендував кабінету міністрів винести питання про інцидент в Врбетіці на засідання Ради Безпеки ООН і на розгляд керівних органів Євроунії та НАТО. Сенатори розраховують на те, що держави-членами ЄУ і Північноатлантичного Альянсу підтримають Чехію в її кроках щодо Росії. «Уряд повинен використовувати всі можливості й інструменти, які надані Чехії завдяки членству в цих організаціях», – відзначено в документі.

Сенат підтримав також вчинене владою видворення 18 співробітників посольства РФ з Чехії, а відповідь Росії, яка полягала в оголошенні персонами non grata двадцяти співробітників чеського дипломатичного представництва в Москві, назвав «актом, спрямованим на ескалацію напруженості у двосторонніх відносинах».