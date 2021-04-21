Путін погрожує: Хто спровокує Росію, той пошкодує, "як давно вже про ніщо не шкодував".

Президент Росії Володимир Путін пригрозив жорстокою відповіддю країнам, котрі спробують перетнути "червону лінію" Росії.

Про це Путін сказав під час щорічного звернення до Ради Федерації 21 квітня, передає УНІАН.

Президент Росії називає реакцію Кремля "стриманою" і "без іронії, скромною". Володимира Володимировича дратує, коли Росію чіпляють "то тут, то там – без жодних причин".

Володимир Путін стверджує, що Росія не хоче спалювати мости, і пригрозив тим, хто хоче їх "зірвати", "асиметричною та швидкою" відповіддю. Російський президент сказав, що Кремль здатен ухвалити будь-яке рішення.

"Організатори будь-яких провокацій, що загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про вчинене так, як давно вже про ніщо не шкодували. При цьому у нас, я просто змушений це сказати, вистачить терпіння, відповідальності, професіоналізму, впевненості у собі та своїй правоті і здорового глузду при ухваленні будь-якого рішення", – пригрозив Путін.

Господар Кремля згадав про "червону лінію".

"Але сподіваюся, нікому в голову не прийде думка перейти щодо Росії так звану «червону лінію», а де вона буде проходити – це ми будемо визначати у кожному конкретному випадку самі", – додав він