Суд скасував рішення про арешт готелю "Дністер".

Львівський апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді про арешт майна готелю «Дністер». Таке рішення суд обґрунтував відсутністю доказів щодо будь-яких зв’язків із громадянами чи компаніями, які пов’язані з рф, а також через «необ’єктивність слідства». Про це з посиланням на ухвалу суду повідомляє видання «Апостроф», проте знайти саму справу у реєстрі судових рішень наразі не вдається.

На думку суду, спроба накладення арешту була обґрунтована інформацією з інтернет-видань, яка не підтверджується жодними офіційними джерелами. Фактично, ці матеріали трактуються як припущення їхніх авторів, без підтвердження прямими доказами. Тому ці публікації не можуть використовуватись слідством і братися до уваги судом.

Окрім того, зазначається, що орган досудового розслідування, обґрунтовуючи своє клопотання, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які посилався у клопотанні. А слідчий суддя, у свою чергу, відповідно до норм законодавства належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв’язку для прийняття рішення. Зазначені у клопотанні органу досудового розслідування підстава та мета арешту майна не відповідають дійсним обставинам справи, вважають в апеляційному суді.

Водночас пресслужба Львівської обласної прокуратури у коментарі виданню Tvoemisto.tv повідомила, що це рішення Львівського апеляційного суду є дивним, оскільки прокурори мають зібрані всі матеріали, які підтверджують зв’язки готелю «Дністер» з громадянами чи компаніями рф. Наразі у прокуратурі очікують на повний текст ухвали суду та наголосили, що досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, що у серпні цього року суд заарештував приміщення двох готелів у Львові та Києві, які належать підприємству, власниками якого є громадяни рф. Один з готелів – львівський «Дністер». Службові особи підприємства, яке займається управлінням готелями, підробили офіційні документи, таким чином отримавши контрольний пакет акцій мережі готелів. Загальна площа арештованого майна – 30 тис. кв. м. Вартість – майже 1 млрд грн. Також арештовано корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн.

У 2012 році компанія Pumori придбала 50,51% акцій «Дністра». Pumori Enterprises Investments Ltd пов'язують із групою VS Energy члена ради федерації рф Олександра Бабакова і російських бізнесменів Євгена Гинера, Михайла Воєводіна і Сергія Шаповалова. Бабаков голосував за анексію Криму. Він перебуває під санкціями США і Євросоюзу, а з травня 2018 року – в українському санкційному списку.