Суд знову наклав арешт на львівський готель "Дністер" та ще 6 із мережі Premier Hotels & Resorts.

Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт із забороною відчуження на 7 готелів мережі Premier Hotels & Resorts у Києві, Львові, Одесі та Олександрії. Готелями володіє група VS Energy, яку, за версією слідства, контролюють громадяни Росії Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.

У Львові йдеться про готель "Дністер", що розташований у центральній частині міста з панорамою на парк ім. Івана Франка.

Як ішлося в клопотанні, це майно відповідає ознакам як таке, «що одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна», повідомляють "Схеми".

Нагадаємо, що наприкінці серпня цього року за клопотанням Галицької окружної прокуратури Личаківський районний суд Львова вже накладав арешт на львівський готель «Дністер». Слідство тоді доводило, що службові особи підприємства, яке займається управлінням готелями, підробило офіційні документи, таким чином отримавши контрольний пакет акцій готельної мережі. Однак вже у вересні Львівський апеляційний суд скасував цю ухвалу, обґрунтовуючи своє рішення відсутністю доказів щодо будь-яких зв’язків із громадянами чи компаніями, які пов’язані з Росією, та "необ’єктивністю слідства".

Нині ж ДБР за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводить досудове розслідування за кількома звинуваченнями, зокрема привласнення майна та вчинення «злочинною організацією "Лужники", яке представлене фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб».

Зокрема, за даними слідства, групу VS Energy представляють троє громадянин РФ. Олександр Бабаков – депутат Держдуми РФ. Євгеній Гінер – президент московського армійського футбольного клубу ЦСКА. Гінер також є партнером російської держкорпорації «Ростех», яка виробляє й експортує високотехнологічну промислову продукцію цивільного та військового призначення. Керує нею колишній офіцер ФСБ Сергій Чемезов, давній друг і соратник Путіна. Михайло Воєводін, згідно з даними слідства,так званий «злодій в законі» на прізвисько «Міша Лужнецький».

Бабаков, відповідно до матеріалів слідства, «будучи політичним діячем від провладної в Росії партії «Единая Россия», користуючись впливом на вище політичне керівництво України в період 2001–2014 років, забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи з метою набуття активів учасниками протиправної групи». Гінер, своєю чергою, «забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи», а Воєводін організовував «силовий супровід процесів заволодіння активами», вважають слідчі.

За даними слідства, в період 2017–2022 років підконтрольні VS Energy обленерго «за фіктивними операціями перерахували понад 1,65 млрд грн на підприємства групи, після чого частина коштів була легалізована шляхом придбання рухомого та нерухомого майна».

Бабаков, Гінер та Воєводін включені до списку осіб, до яких застосовані персональні санкції відповідно до рішень РНБОУ. Бабаков також перебуває під санкціями ЄС та США. У 2014 році Бабаков голосував за анексію Криму, де група VS Energy контролює енергокомпанію «Севастопольобленерго». А вже 3 жовтня 2022 року він голосував уже за анексію Запорізької та Херсонської областей.

Бабаков, Гінер та Воєводін, за даними ЗМІ, в Україні контролювали велику бізнесімперію – мережу готелів, банк, промислові підприємства та низку об'єктів критичної інфраструктури.

У листопаді суд також арештував 5 обленерго («Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго»), які контролює російська «лужниківська» група в Україні.