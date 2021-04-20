Щойно переобраний президент Чаду помер від ран.

Країну фактично очолив його син  Махамат Кака.

 

 

Президент Чаду Ідріс Дебі Ітно помер у вівторок, 20 квітня, від поранень, отриманих ним під час перестрілки з повстанцями. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на державне телебачення Чаду.

 

«Президент і верховний головнокомандувач Ідрісс Дебі Ітно щойно помер», – заявив в етері офіційний представник армії Чаду полковник Азема Бермандоа. За його словами, глава держави отримав смертельне поранення під час бойових дій в минулі вихідні дні, коли особисто керував операцією зі знищення загонів повстанців на північ від столиці країни Нджамени.

 

Раніше у вівторок незалежна національна виборча комісія Чаду оголосила, що корпусний генерал Ідрісс Дебі Ітно, котрий очолює країну з 1990 року, переміг на проведених у країні 11 квітня президентських виборах, переобравшись на шостий термін. За нього проголосувало 79,32% від загального числа виборців, котрі прийшли на дільниці.

 

Збройні загони повстанського угрупування «Фронт за зміни і згоду в Чаді» вийшли зі своїх баз в Лівії і вторглися в день виборів, 11 квітня, на територію Чаду. Урядові війська, в які входили бронетанкові підрозділи, зустріли повстанські колони 17 квітня за 300 кілометрів на північ від Нджамени і розгромили їх. Було вбито понад 300 повстанців, ще 150 взяті в полон. Операцією керував особисто президент, допоки не був важко поранений.

 

Відтак верхова влада в Чаді перейшла до Військової ради, яку очолив один зі синів Ідріса Дебі – Махамат Кака. «Військова рада здійснюватиме керівництво країною в найближчі 18 місяців», –­ оголосив Азема Бермандоа.

20.04.2021

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