Під Широкиним загинув Давід Шартава – воїн української армії з Грузії.

 

Упродовж минулої доби, 18 квітня, на фронті зафіксували вісім порушень з боку контрольованих Росією збройних формувань. Внаслідок ворожих обстрілів один військовик ЗСУ загинув, один – отримав поранення.

 

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил у понеділок.

 

 

Зокрема, неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

 

Біля Старогнатівки, Пісків, Катеринівки та Авдіївки ворог вчинив обстріли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

 

Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок ворожого вогню смертельне поранення отримав український військовослужбовець.

 

Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

 

Напередодні 128-ма гірсько-штурмова бригада повідомила на своїй сторінці у facebook: 18 квітня на фронті загинув старший солдат Давід Шартава.

 

"З сумом повідомляємо, що в районі проведення операції об’єднаних сил, внаслідок підступних дій незаконних військових формувань, що підтримуються Російською Федерацією, загинув боєць 128 ОГШБр старший солдат Шартава Давід Мурманович. Ворог, в черговий раз, порушив всі домовленості та не дотримався режиму тиші. Такі дії призвели до непоправних наслідків. Щирі співчуття родині полеглого воїна. Розділяємо біль втрати з близькими та зробимо все, аби противник пожалкував, що вчинив цей злочин", – зазначили у бригаді.

 

19.04.2021

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