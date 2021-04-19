Папа Франціск висловив стурбованість ескалацією на російсько-українському кордоні.

Він закликав вірних помолитися за долю українських мешканців прифронтових територій.

Папа Римський Франціск в неділю, 18 квітня, висловив свою стурбованість щодо розпочатого недавно нарощування російських військ біля кордону з Україною. Промовляючи після недільної молитви «Царице Небесна» до вірних, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, він закликав вжити заходів щодо ослаблення напруженості в семирічному конфлікті на сході України. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News.

«З тривогою слідкую за подіями на окремих теренах східної України, де протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню, з неспокоєм слідкую за зростанням воєнної діяльності. Будь ласка, наполегливо прошу запобігти зростанню напруження, щоби, навпаки, здійснювалися жести, спроможні підтримувати взаємну довіру та сприяти примиренню та мирові, які дуже потрібні та дуже бажані», – заявив Папа Франціск, звертаючись до присутніх на площі Святого Петра.

Понтифік висловив надію, що «зростання напруженості вдасться уникнути і що, навпаки, будуть зроблені жести, які сприяють взаємній довірі, примирення і миру, які так необхідні і так бажані».

Папа Римський закликав вірних звернути увагу на проблеми мешканців прифронтових територій. «Прийміть близько до серця важку гуманітарну ситуацію, в якій опинилося населення, якому висловлюю свою близькість і за яке заохочую вас молитися. Помолімося разом», – закликав глава Католицької церкви.