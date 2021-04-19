12 знаних футбольних клубів оголосили про створення Суперліги поза рамками UEFA.

UEFA погрожує виключити їх з національних і європейських турнірів.

Флорентіно Перес

Дванадцять європейських топ-клубів оголосили про створення футбольної Суперліги (Super League). Про це повідомив німецький спортивний телеканал Sport1 з покликом на прес-реліз новоствореної організації. Відповідна заява організаторів Суперліги пролунала в ніч на понеділок, 19 квітня.

Наразі свої підписи під документом, де заявляється про створення Суперліги, поставили представники шести клубів з Англії ( «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сіті», «Челсі», «Арсенал», «Ліверпуль», «Тоттенхем»), трьох з Іспанії ( «Реал» Мадрид, «Барселона», «Атлетіко») і трьох з Італії («Ювентус», «Мілан», «Інтер»).

«Дванадцять провідних клубів Європи сьогодні спільно дійшли домовленості про створення нового турніру – Суперліги. Матчі проводитимуть посеред тижня, керувати турніром будуть клуби-засновники. Ще три клуби долучаться до числа засновників перед початком першого сезону, старт якого повинен відбутися найближчим часом», – йдеться в прес-релізі.

Ще трьома учасниками нової футбольної організації, скоріш за все, стануть дві німецькі кроманди – «Баварія» і «Ляйпціґ», а також португальський «Порту». Про це в своєму Twitter повідомив журналіст італійського видання La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра (Nicolo Schira).

Раніше в неділю Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA), керівництво національних футбольних федерацій Англії, Іспанії та Італії, а також чемпіонатів цих країн засудили створення Суперліги і заявили, що ці клуби будуть виключені зі складу учасників національних турнірів, а також змагань під егідою UEFA.

Проте організатори Суперліги плекають надію знайти спільну мову з UEFA і FIFA. Про що говориться в їхньому прес-релізі: «Клуби-засновники в майбутньому чекають можливості обговорити зі Спілкою європейських футбольних асоціацій і Міжнародною федерацією футболу співпрацю, щоб забезпечити найкращі перспективи як для нового турніру, так і для футболу в цілому».

Головою Суперліги став президент «Реалу» Флорентіно Перес (Florentino Pérez), віцеголовами – президент «Ювентусу» Андреа Аньєллі (Andrea Agnelli) і президент «Манчестер Юнайтед» Джоел Глейзер (Joel Glazer).

Планують, що в Суперлізі братимуть участь 15 клубів-засновників, а також ще п'ять команд, які будуть кваліфікуватися в турнір на основі результатів попереднього сезону. Матчі проходитимуть в середині тижня, клуби продовжуватимуть грати в своїх національних чемпіонатах. Сезон починатиметься в серпні.

У прес-релізі сказано, що клуби-засновники отримають близько 3,5 млрд євро для підтримки їхніх інвестиційних планів в інфраструктуру і компенсації впливу пандемії коронавірусу. У Суперлізі очікують, що солідарні виплати клубам суттєво перевищать дохід від нинішніх єврокубків, вони становитимуть понад 10 мільярдів євро.