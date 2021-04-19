Галицькі хроніки COVID-19: 19 квітня.

Станом на 09:00 19 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 269 305 хворих на сovid-19. За минулу добу – 761 новий випадок: 48 – на Івано-Франківщині (проведено 657 ПЛР-тестів), 490 – на Львівщині (проведено 1258 ПЛР-тестів) та 223 – на Тернопіллі (проведено 448 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 33 летальні випадки: п'ятеро людей померли на Тернопільщині, 26 – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 квітня (09:00): 63 211 випадків, 223 нових
Тернопіль – 74 особи
Бережанський район – 7 осіб
Борщівський район – 14 осіб
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 18 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 14 осіб
Кременецький район – 4 особи
Лановецький район – 11 осіб
Монастириський район – 10 осіб
Підволочиський район – 12 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 10 осіб
Чортківський район – 24 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 квітня (09:00): 123 397 випадків, 490 нових
Львів – 343 особи
Буський район – 8 осіб
Городоцький район – 6 осіб
Дрогобицький район – 63 особи
Миколаївський район – 6 осіб
Перемишлянський район – 8 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 5 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 34 особи
Старосамбірський район – 5 осіб
Стрийський район – 7 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 квітня (09:00): 82 697 випадків, 48 нових
Івано-Франківськ – 7 осіб
Городенківський район – 9 осіб
Долинський район – 10 осіб
Калуський район – 4 особи
Косівський район – 1 особа
Рогатинський район – 5 осіб
Рожнятівський район – 5 осіб
Снятинський район – 1 особа
Тисменицький район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
19.04.2021