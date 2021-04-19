Галицькі хроніки COVID-19: 19 квітня.

 

Станом на 09:00 19 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 269 305 хворих на сovid-19. За минулу добу – 761 новий випадок: 48 – на Івано-Франківщині (проведено 657 ПЛР-тестів), 490 – на Львівщині (проведено 1258 ПЛР-тестів) та 223 – на Тернопіллі (проведено 448 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 33 летальні випадки: п'ятеро людей померли на Тернопільщині, 26 – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 квітня (09:00): 63 211 випадків, 223 нових

 

Тернопіль – 74 особи

Бережанський район – 7 осіб

Борщівський район – 14 осіб

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 18 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 14 осіб

Кременецький район – 4 особи

Лановецький район – 11 осіб

Монастириський район – 10 осіб

Підволочиський район – 12 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 10 осіб

Чортківський район – 24 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 квітня (09:00): 123 397 випадків, 490 нових

 

Львів – 343 особи

Буський район – 8 осіб

Городоцький район – 6 осіб

Дрогобицький район – 63 особи

Миколаївський район – 6 осіб

Перемишлянський район – 8 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 5 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 34 особи

Старосамбірський район – 5 осіб

Стрийський район – 7 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

19 квітня (09:00): 82 697 випадків, 48 нових

 

Івано-Франківськ – 7 осіб

Городенківський район – 9 осіб

Долинський район – 10 осіб

Калуський район – 4 особи

Косівський район – 1 особа

Рогатинський район – 5 осіб

Рожнятівський район – 5 осіб

Снятинський район – 1 особа

Тисменицький район – 6 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

19.04.2021

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