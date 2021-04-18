Галицькі хроніки COVID-19: 18 квітня.

 

Станом на 09:00 18 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 268 544 хворих на сovid-19. За минулу добу – 817 нових випадків: 100 – на Івано-Франківщині (проведено 750 ПЛР-тестів), 461 – на Львівщині (проведено 1123 ПЛР-тести) та 256 – на Тернопіллі (проведено 872 ПЛР-тести).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 27 летальних випадків: семеро людей померли на Тернопільщині, 17 – на Львівщині та троє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,2%.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 квітня (09:00): 62 988 випадків, 256 нових

 

Тернопіль – 69 осіб

Бережанський район – 13 осіб

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 20 осіб

Заліщицький район – 12 осіб

Збаразький район – 13 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 13 осіб

Кременецький район – 6 осіб

Лановецький район – 13 осіб

Монастириський район – 9 осіб

Підволочиський район – 12 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 23 особи

Чортківський район – 25 осіб

Шумський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 квітня (09:00): 122 907 випадків, 461 новий

 

Львів – 168 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 квітня (09:00): 82 649 випадків, 100 нових

 

Івано-Франківськ – 18 осіб

Богородчанський район – 8 осіб

Галицький район – 7 осіб

Долинський район – 11 осіб

Калуський район – 11 осіб

Коломийський район – 3 особи

Косівський район – 6 осіб

Надвірнянський район – 9 осіб

Рогатинський район – 2 особи

Рожнятівський район – 2 особи

Снятинський район – 9 осіб

Тисменицький район – 11 осіб

Тлумацький район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

18.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Французька кінематографічна весна
Олег Яськів
Майстер-клас від французької синема-школи досить точно репрезентує основні тенденції розвитку сучасного кіно у провідній кінематографічній країні світу, якою з нашого континенту виглядає Франція.
16.04.21 | | Штука
Нелюдська пропаганда
Володимир СЕМКІВ
Вістря московської пропаганди спрямоване на розпалювання емоцій серед внутрішнього населення. Саме це і насторожує. 
15.04.21 | | Україна
Що мертве, не помре
Уляна Галич
Усі контраверсія й напруга, кітч і драматургія зосереджені у постатях двох жінок, однаково самотніх, божевільних і прекрасних. Режисер розгортає абсурдну, але водночас притчеву оповідь, надає їй універсального звучання, поза координатами статі, місця, часу.
15.04.21 | | Штука
Бурштин проти резистентних бактерій
Складники скам’янілої смоли дерева виявилися ефективними проти метицилинрезистентного золотистого стафілокока (MRSA)
15.04.21 | | Наука
Судововишнянські епізоди в історії Української партії праці
Мар'ян ХОМЯК
Речники партії «українських трудящих мас» у Судовій Вишні на громадських (1927) і сеймових (1928) виборах
14.04.21 | | Минуле
Лазні й готелі під крилом Ероса
Юрій Винничук
Еліта Львова дуже хутко зорієнтувалася, що в лазні, та ще й у самому центрі, напрочуд зручно влаштовувати собі чудові оргії...
14.04.21 | | Дискурси
Нескаламутнена радість кольору 
Ірина Пустиннікова
Вітражисти років сто тому не завжди були художниками, часто — ремісниками, майстрами. І там, де існували кластери таких спеців, вітражів і сьогодні надзвичайно багато. На жаль, нове металопластикове вікно завжди виграє битву.
14.04.21 | | Штука
Чи це лице Ехнатона?
Нова реконструкція обличчя показала лице загадкової мумії з гробниці KV55.
13.04.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.