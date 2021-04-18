Галицькі хроніки COVID-19: 18 квітня.

Станом на 09:00 18 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 268 544 хворих на сovid-19. За минулу добу – 817 нових випадків: 100 – на Івано-Франківщині (проведено 750 ПЛР-тестів), 461 – на Львівщині (проведено 1123 ПЛР-тести) та 256 – на Тернопіллі (проведено 872 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано 27 летальних випадків: семеро людей померли на Тернопільщині, 17 – на Львівщині та троє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 квітня (09:00): 62 988 випадків, 256 нових

Тернопіль – 69 осіб

Бережанський район – 13 осіб

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 20 осіб

Заліщицький район – 12 осіб

Збаразький район – 13 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 13 осіб

Кременецький район – 6 осіб

Лановецький район – 13 осіб

Монастириський район – 9 осіб

Підволочиський район – 12 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 23 особи

Чортківський район – 25 осіб

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 квітня (09:00): 122 907 випадків, 461 новий

Львів – 168 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 квітня (09:00): 82 649 випадків, 100 нових

Івано-Франківськ – 18 осіб

Богородчанський район – 8 осіб

Галицький район – 7 осіб

Долинський район – 11 осіб

Калуський район – 11 осіб

Коломийський район – 3 особи

Косівський район – 6 осіб

Надвірнянський район – 9 осіб

Рогатинський район – 2 особи

Рожнятівський район – 2 особи

Снятинський район – 9 осіб

Тисменицький район – 11 осіб

Тлумацький район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.