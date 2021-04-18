Галицькі хроніки COVID-19: 18 квітня.

Станом на 09:00 18 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 268 544 хворих на сovid-19. За минулу добу – 817 нових випадків: 100 – на Івано-Франківщині (проведено 750 ПЛР-тестів), 461 – на Львівщині (проведено 1123 ПЛР-тести) та 256 – на Тернопіллі (проведено 872 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 27 летальних випадків: семеро людей померли на Тернопільщині, 17 – на Львівщині та троє – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 квітня (09:00): 62 988 випадків, 256 нових
Тернопіль – 69 осіб
Бережанський район – 13 осіб
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 20 осіб
Заліщицький район – 12 осіб
Збаразький район – 13 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 13 осіб
Кременецький район – 6 осіб
Лановецький район – 13 осіб
Монастириський район – 9 осіб
Підволочиський район – 12 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 23 особи
Чортківський район – 25 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 квітня (09:00): 122 907 випадків, 461 новий
Львів – 168 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 квітня (09:00): 82 649 випадків, 100 нових
Івано-Франківськ – 18 осіб
Богородчанський район – 8 осіб
Галицький район – 7 осіб
Долинський район – 11 осіб
Калуський район – 11 осіб
Коломийський район – 3 особи
Косівський район – 6 осіб
Надвірнянський район – 9 осіб
Рогатинський район – 2 особи
Рожнятівський район – 2 особи
Снятинський район – 9 осіб
Тисменицький район – 11 осіб
Тлумацький район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
18.04.2021