Львівщину відвідала тимчасова повірена у справах США в Україні.

Сьогодні, 16 квітня, під час візиту на Львівщину тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін відвідала разом із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем Яворівський полігон, де відбулася церемонія передачі повноважень Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна (JMTG-U). Крістіна Квін зазначила, що «США та країни НАТО стурбовані стягуванням російських військ до кордону з Україною й у Криму».

Фото https://www.kmu.gov.ua

«Наша спільна робота спрямована на те, щоб перетворити українські Збройні сили на сили, які є оперативно сумісними з стандартами НАТО. Україна не стала більш боєздатною, ніж будь-коли з 2014 року, вона також отримала у 2020го році статус країни-партнера НАТО з розширеними можливостями» , – заявила Крістіна Квін.

За її інформацією, з 2014 року Україна отримала від США допомоги у сфері безпеки на два мільярди доларів. В Україні постійно перебувають 160 американських військовослужбовців. Однак за потреби США можуть розглянути питання про збільшення числа своїх військових на українській території.

«Ми постійно оцінюємо ситуацію в Україні й робимо оцінку потреб з української сторони. Ми на постійній основі маємо присутність 160 військовослужбовців американського контингенту, і якщо, за нашими оцінками, потреба зміниться, і необхідно буде збільшити – ми розглядатимемо це питання», – сказала вона.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розширення військової та відсотково-технічної співпраці та міжнародні програми підготовки військових є також фактором стримування агресора.

«Демонстрація підтримки країн-членів Альянсу зараз особливо важлива для України та українців. Росія продовжує «бряцання» зброєю на кордоні з Україною. Така агресивна політика та поведінка вже отримала відповідну реакцію та засудження зі сторони світової спільноти», – сказав Денис Шмигаль.

Також, перед візитом на Яворівський полігон, тимчасова повірена у справах США відвідала Львів. Під час зустрічі міський голова Андрій Садовий звернувся до пані Крістіни Квін з проханням допомогти США організувати територіальну цивільну оборону у Львові.

Фото https://city-adm.lviv.ua

«У безпековому контексті я звернувся з проханням допомогти нам організувати територіальну цивільну оборону у Львові. Досвід Сполучених Штатів буде корисним для того, щоб дати нового розуміння щодо безпеки кожного з нас», – повідомив Андрій Садовий у дописі на своїй facebook-сторінці.

Фото https://city-adm.lviv.ua

За його словами, Крістіна Квін розповіла, що посольство США планує збудувати у Львові American House – центр культурного обміну. Тим часом міський голова також висловив сподівання на відкриття Генерального консульства США у Львові.

Зазначимо, Крістіна Квін працює у Посольстві США в Україні з травня 2019 року. У 2016-2019 роках працювала на посаді виконувача обов’язків заступника голови місії/ міністра-радника з економічних питань у Посольстві США в Парижі.

Нагадаємо, перший в Україні "Центр сприяння територіальній обороні" на початку квітня в якості комунальної установи обласного підпорядкування відкрили у Тернополі.