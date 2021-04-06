У Тернополі відкрили «Центр сприяння територіальній обороні».

У Тернополі почала роботу комунальна установа «Центр сприяння територіальній обороні», в якому провадитимуть довійськову підготовку та провадитимуть патріотичне виховання молоді. Із молоддю працюватимуть військовослужбовці, ветерани російсько-української війни та добровольці, повідомив в. о. директора Центру Назар Харольський.

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За його словами, основна мета центру – виховувати свідомих захисників батьківщини. Навчання, яке проводитимуть у центрі, складатиметься з шести дисциплін: вогнева підготовка та правила техніки безпеки поводження зі зброєю та вибухонебезпечними предметами; тактична підготовка; медична підготовка; військова топографія; радіозв’язок; інформаційна безпека та патріотичне виховання.

«Наше завдання – зробити так, щоб ті кошти, які зараз держава вкладає у національно-патріотичне виховання, приносили ефект: щоб і молоді люди, і ті люди, які не служать в армії, отримали психологічну і моральну підтримку від ветеранів і все-таки стали частинкою державного механізму оборони нашої країни», – зазначив під час презентації «Центру сприяння територіальній обороні» депутат Тернопільської облради, президент Всеукраїнської федерації фрі-файту та контактних єдиноборств, командир роти 5-го батальйону ДУК ПС на псевдо «Гатило» Валерій Чоботарь.

Під час презентації в. о. директора центру підписав меморандум про співпрацю із головою ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іваном Тимочком.

«Ви – унікальні. Нині ви перші, хто створив таку комунальну установу. Ви відповідальні люди, з яких можна чітко питати за проведену і виконану роботу», – зазначив Іван Тимочко.

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Працівник центру, ветеран російсько-української війни Сергій Лейченков розповів, що зараз налагоджують контакти із Лановецькою та Збаразькою ОТГ для подальшого патріотичного виховання молоді.

«Зараз ми спілкуємося і зв’язуємося з Лановецькою та Збаразькою ОТГ для того, щоб в майбутньому підписати меморандум і співпрацювати з учнями старших класів, а також людьми, які хочуть в майбутньому захищати державу. Є багато людей, яких до цього треба підштовхнути. Їх потрібно запрошувати на вишколи, розказувати про те, що зараз відбувається на війні. Про людей, яких захищають і захищали в минулому», – зазначив він у коментарі «Суспільному».

Додамо, новостворений Центр сприяння територіальній обороні наразі працюватиме на базі Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщині на вул. Медовій, 5, у Тернополі. За його створення проголосували депутати Тернопільської облради попереднього скликання у липні 2020 року.