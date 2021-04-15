Таран заявив депутатам Європарламенту, що Росія може піти на "значні військові провокації".

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що після стягування додаткового військового контингенту чисельність військ РФ поблизу кордонів України досягне 110 тисяч військовиків. Україна не виключає "значних військових провокацій" з боку РФ.

Про це Таран сказав на засіданні підкомітету Європарламенту з питань безпеки й оборони у середу, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Зібрані дані дають змогу нам визнати триваючу підготовку до наближення до українських кордонів додаткових підрозділів із континентальної Росії. З додатковим контингентом загальна чисельність російських військ, сконцентрованих уздовж українських кордонів у цьому напрямку, досягне 56 батальйонних тактичних груп із 110 тияч військовиків", – сказав Таран.

Він констатував, що Росія продовжує нарощувати свої ударні можливості на європейському континенті.

Міністр оборони припустив, що від Росії можна чекати кількох вірогідних сценаріїв у найближчому майбутньому.

"Насамперед, проєктом російської влади є підвищити тиск на нашу країну, щоби зменшити прогрес реформ, позитивні внутрішні політичні події та кричуще зруйнувати наші євроатлантичні прагнення", – зазначив він.

"По-друге, ми стурбовані ймовірною підготовкою регулярних російських військ провести наступальну військову операцію з напрямку Криму для того, щоб забезпечити постачання води на півострів, що є винятковою відповідальністю країни, яка окупувала Кримський півострів", – додав Таран.

Міністр повідомив, що Україна також чітко усвідомлює високу ймовірність провокації, схожої на ту, що була у Грузії, для того, щоби звинуватити Україну в порушенні наявного режиму припинення вогню та використати це як привід для збільшення військ на окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Четвертий вірогідний сценарій – Росія розгортає війська у відповідь на навчання Defender Europe, щоб посилити боєготовність для російських стратегічних навчань "Захід 2021".

"Беручи до уваги всі ці припущення, ми не можемо виключити можливість, що російські окупаційні війська у Криму та поблизу наших кордонів можуть здійснити значні військові провокації протягом цього року", – сказав голова Міноборони.

Андрій Таран поінформував, що у 2021 році Україна втратила 28 солдатів, які були вбиті під час бойових дій, а 68 військовослужбовців отримали поранення. "У цьому контексті від імені міністерства я прошу всіх наших партнерів, усі європейські країни подвоїти вашу пильність і багатоцільове стримування, щоб міцно тримати Росію в межах міжнародного права", – закликав Таран.