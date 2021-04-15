Інтенсивність передачі ковіду в Україні впала до тримісячного мінімуму.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 16 427 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 4229 пацієнтів.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я України.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

За добу найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (1625), у Харківській (1168), Хмельницькій (1088), Запорізькій (1015) та Дніпропетровській (1005) областях.

 

Динаміка захворювань на ковід продовжує йти на спад. На сьогодні середньодобова (за тиждень) кількість випадків – 14 252. Для порівняння, вчора цей показник становив 14 680 випадків, а днем раніше – 14 803.

 

Інтенсивність передачі вірусу впала до майже тримісячного мінімуму. 

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

За добу в Україні зареєстрували 433 смертей.

 

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 1 903 765 осіб. Померло 38 658 людей.

 

15.04.2021

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