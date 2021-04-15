Галицькі хроніки COVID-19: 15 квітня.

 

Станом на 09:00 15 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 264 434 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1345 нових випадків: 194 – на Івано-Франківщині (проведено 808 ПЛР-тестів), 748 – на Львівщині (проведено 2283 ПЛР-тести) та 403 – на Тернопіллі (проведено 1821 ПЛР-тест).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 27 летальних випадків: двоє людей померли на Тернопільщині, 17 – на Львівщині та восьмеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,18%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 квітня (09:00): 61 894 випадки, 403 нових

 

Тернопіль – 93 особи

Бережанський район – 20 осіб

Борщівський район – 39 осіб

Бучацький район – 12 особи

Гусятинський район – 34 особи

Заліщицький район – 18 осіб

Збаразький район – 32 особи

Зборівський район – 13 особи

Козівський район – 19 осіб

Кременецький район – 10 осіб

Лановецький район – 6 осіб

Монастириський район – 15 осіб

Підволочиський район – 9 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 17 осіб

Тернопільський район – 32 особи

Чортківський район – 27 осіб

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 квітня (09:00): 120 288 випадків, 748 нових

 

Львів  – 203 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 квітня (09:00): 82 252 випадки, 194 нових

 

Івано-Франківськ – 36 осіб

Богородчанський район – 14 осіб

Верховинський район – 2 особи

Галицький район – 11 осіб

Городенківський район – 16 осіб

Долинський район – 11 осіб

Калуський район – 28 осіб

Коломийський район – 13 осіб

Косівський район – 5 осіб

Надвірнянський район – 7 осіб

Рогатинський район – 7 осіб

Рожнятівський район – 14 осіб

Снятинський район – 14 осіб

Тисменицький район – 13 осіб

Тлумацький район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

15.04.2021

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