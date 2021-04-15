Галицькі хроніки COVID-19: 15 квітня.

Станом на 09:00 15 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 264 434 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1345 нових випадків: 194 – на Івано-Франківщині (проведено 808 ПЛР-тестів), 748 – на Львівщині (проведено 2283 ПЛР-тести) та 403 – на Тернопіллі (проведено 1821 ПЛР-тест).
За минулу добу зафіксовано 27 летальних випадків: двоє людей померли на Тернопільщині, 17 – на Львівщині та восьмеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,18%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 квітня (09:00): 61 894 випадки, 403 нових
Тернопіль – 93 особи
Бережанський район – 20 осіб
Борщівський район – 39 осіб
Бучацький район – 12 особи
Гусятинський район – 34 особи
Заліщицький район – 18 осіб
Збаразький район – 32 особи
Зборівський район – 13 особи
Козівський район – 19 осіб
Кременецький район – 10 осіб
Лановецький район – 6 осіб
Монастириський район – 15 осіб
Підволочиський район – 9 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 17 осіб
Тернопільський район – 32 особи
Чортківський район – 27 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 квітня (09:00): 120 288 випадків, 748 нових
Львів – 203 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 квітня (09:00): 82 252 випадки, 194 нових
Івано-Франківськ – 36 осіб
Богородчанський район – 14 осіб
Верховинський район – 2 особи
Галицький район – 11 осіб
Городенківський район – 16 осіб
Долинський район – 11 осіб
Калуський район – 28 осіб
Коломийський район – 13 осіб
Косівський район – 5 осіб
Надвірнянський район – 7 осіб
Рогатинський район – 7 осіб
Рожнятівський район – 14 осіб
Снятинський район – 14 осіб
Тисменицький район – 13 осіб
Тлумацький район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
15.04.2021